Рассчитываем на смещение пары доллар/рубль к нижней границе диапазона 65-67 руб./долл. в ближайшие дни - Промсвязьбанк

"Снижение нервозности на мировых рынках и нахождение котировок нефти Brent выше 60 долл./барр. могут способствовать дальнейшим попыткам укрепления рубля. В ближайшие дни, в отсутствие внешних шоков, в базовом сценарии рассчитываем по-прежнему на смещение пары доллар/рубль к нижней границе диапазона 65-67 руб./долл. Ввиду непростой внешней конъюнктуры и отсутствия явных триггеров для заметного усиления глобального аппетита к риску, - ключевых факторов, определяющих текущую динамику российской валюты, - потенциал укрепления рубля мы оцениваем, как ограниченный. Консервативный взгляд на рубль на горизонте нескольких недель сохраняем", - отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.