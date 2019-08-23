Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут немного подрасти

Москва. 23 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут немного подрасти на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные по европейской экономике и сигналы о будущих планах Федеральной резервной системы (ФРС). Как стало известно в четверг, рост экономической активности в еврозоне немного ускорился в августе. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне, рассчитываемый компанией Markit, в этом месяце вырос до 51,8 пункта с 51,5 пункта в июле. Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 51,2 пункта. Предварительное значение PMI в перерабатывающей отрасли увеличилось до 47 пунктов с 46,5 пункта, хотя эксперты прогнозировали снижение до 46,2 пункта. В сфере услуг показатель поднялся до 53,4 пункта с 53,2 пункта вместо ожидавшегося снижения до 53 пунктов.

Из обнародованного в четверг протокола июльского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) следует, что ЦБ готовит пакет масштабных мер по стимулированию замедляющейся экономики еврозоны.

Основное внимание рынка обращено на ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, который организует Федеральный резервный банк Канзас-Сити. На мероприятии ожидается присутствие представителей крупнейших мировых центробанков, в том числе главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который выступит с речью в пятницу. Тем временем глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж, один из главных "ястребов" в Федрезерве, накануне отметила, что пока не видит причин для снижения ставки. У Федрезерва есть четкая задача - содействовать максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности, и именно на ней и нужно сосредоточиться, заявила она.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, в очередной раз упрекнул Федрезерв в недостаточной поддержке американской экономики. "Наша Федеральная резервная система не позволяет нам сделать то, что мы должны делать. Она ставит нас в невыгодное положение по сравнению с нашим конкурентом", - сказал Трамп, имея в виду Германию, которая ранее разместила 30-летние гособлигации с отрицательной доходностью.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в пятницу, инвесторы ждут встречи представителей крупнейших центробанков мира на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,4%. Китайский Shanghai Composite растет на 0,2%, Shenzhen Composite снижается на 0,3%, гонконгский Hang Seng увеличивается на 0,5%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднимается на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,1%. Тайваньский Taiex увеличивается на 0,1% и завершает неделю рекордным ростом за два месяца; кроме того, его подъем продолжается шесть сессий подряд, чего не наблюдалось с апреля. Индонезийский Jakarta Composite и индийский BSE Sensex теряют по 0,1%.

В свою очередь цены на нефть демонстрируют в четверг утром умеренный рост на фоне снижения опасений эскалации торгового конфликта между США и Китаем и ожиданий стимулирующих мер от центробанков мира. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,48% - до $60,21 за баррель. На торгах в четверг цена снизилась на 0,63% и составила на закрытие $59,92 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени выросла на 0,34% и составляет $55,54 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на 0,59%, до $55,35 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг немного снизилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,193 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,478 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 августа вырос на 0,15% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,17%, поднявшись до 623,19 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Магнит-003Р-01" (+1,94%), "РЖД-001P-12R" (+0,8%) и "Роснефть-002Р-04" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-02R" (-0,93%), "Фольксваген Банк-001Р-03" (-0,6%) и "Газпромбанк-001Р-05Р" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 45,15% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-129R объемом 1 млрд рублей на сумму 451,527 млн рублей. Срок обращения выпуска - 3,5 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 1,35% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 7,5% годовых. Компания разместила 15-летние облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка 1-го купона составила 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставка текущего купона - 7,85% годовых. По бондам 4 сентября предстоит оферта.