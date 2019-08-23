Ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением порядка 0,3%, вблизи отметки 2685 п. - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением порядка 0.3%, вблизи отметки 2685 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2660 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2690, 2700 п. После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить неспешное повышение в диапазон 2690-2700 п. Этому способствует умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла касательно экономических перспектив США (17:00 мск). "В тени" указанного события останется одновременная публикация июльской статистики по продажам нового жилья в США", - отмечается в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса.