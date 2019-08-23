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23 августа 2019 года 09:50

Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи может протестировать уровень 2700 пунктов

По мнению аналитиков, в пятницу некоторое улучшение внешнего фона способствует тому, что после умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить повышение в диапазон 2690-2700 п.

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Индекс МосБиржи вторую сессию подряд показал нулевую динамику. При этом мы продолжаем рассчитывать на мягкую риторику ФРС, что позволит поддержать мировые рынки и будет способствовать росту индекса МосБиржи, который может перейти в верхнюю половину диапазона 2650-2700 пунктов и попытаться протестировать его верхнюю границу. Внутренних событий не так много (отчетность МосБиржи, дивиденды Новатэка), поэтому определяющим будет внешний фон, поддержку могут оказать и стабильные цены на нефть".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский фондовый рынок уже второй день стоит на месте, а вчера на дневном графике нарисовался "крестик". Такая картина обычно является предвестником сильного движения. В какую сторону оно будет - пока сказать сложно, но к нему стоит спекулятивно присоединяться. Возможно, что наш рынок выберет направление движения после анализа речи главы ФРС, но это произойдет уже в понедельник. Утренняя картина говорит о том, что открытие торгов произойдет в небольшом плюсе: трейдеры будут отыгрывать рост американских фьючерсов на 0,4%. Не следует забывать, что западные индикаторы в последние дни очень часто меняют вектор своего движения, причем иногда без всяких поводов. Однако позитивный фон не настолько силен, чтобы позволить индексу МосБиржи подняться выше сопротивления 2700 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением порядка 0.3%, вблизи отметки 2685 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2660 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2690, 2700 п. После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить неспешное повышение в диапазон 2690-2700 п. Этому способствует умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла касательно экономических перспектив США (17:00 мск). "В тени" указанного события останется одновременная публикация июльской статистики по продажам нового жилья в США".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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