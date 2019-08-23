23 августа 2019 года 09:50
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи может протестировать уровень 2700 пунктов
По мнению аналитиков, в пятницу некоторое улучшение внешнего фона способствует тому, что после умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить повышение в диапазон 2690-2700 п.
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Индекс МосБиржи вторую сессию подряд показал нулевую динамику. При этом мы продолжаем рассчитывать на мягкую риторику ФРС, что позволит поддержать мировые рынки и будет способствовать росту индекса МосБиржи, который может перейти в верхнюю половину диапазона 2650-2700 пунктов и попытаться протестировать его верхнюю границу. Внутренних событий не так много (отчетность МосБиржи, дивиденды Новатэка), поэтому определяющим будет внешний фон, поддержку могут оказать и стабильные цены на нефть".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский фондовый рынок уже второй день стоит на месте, а вчера на дневном графике нарисовался "крестик". Такая картина обычно является предвестником сильного движения. В какую сторону оно будет - пока сказать сложно, но к нему стоит спекулятивно присоединяться. Возможно, что наш рынок выберет направление движения после анализа речи главы ФРС, но это произойдет уже в понедельник. Утренняя картина говорит о том, что открытие торгов произойдет в небольшом плюсе: трейдеры будут отыгрывать рост американских фьючерсов на 0,4%. Не следует забывать, что западные индикаторы в последние дни очень часто меняют вектор своего движения, причем иногда без всяких поводов. Однако позитивный фон не настолько силен, чтобы позволить индексу МосБиржи подняться выше сопротивления 2700 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением порядка 0.3%, вблизи отметки 2685 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2660 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2690, 2700 п.
После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить неспешное повышение в диапазон 2690-2700 п. Этому способствует умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла касательно экономических перспектив США (17:00 мск). "В тени" указанного события останется одновременная публикация июльской статистики по продажам нового жилья в США".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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23 августа 2019 года 13:22
Рынок золота практически не отреагировал на новости о том, что Китай вводит ограничения на импорт драгоценного металла, которые он тут же частично отменил, сообщается в комментарии Julius Baer. Главной темой для сектора сейчас является неопределенность по поводу перспектив мирового ВВП, а также... читать дальше
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23 августа 2019 года 12:49
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) на 10% - до $11 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
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23 августа 2019 года 12:07
говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. - Биржевики, видимо, ждут сигналов от Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, чтобы сориентироваться в дальнейших действиях, хотя скорее всего, ФРС войдёт в старый новый тренд наращивания монетарных стимулов, на что также указал ЕЦБ... читать дальше
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23 августа 2019 года 11:47
Москва. 23 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне подъема мировых фондовых площадок и забуксовавшей в росте нефти в ожидании выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле; индексы МосБиржи и РТС ушли в минус на бумагах "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и "Норникеля", где игроки фиксируют прибыль. читать дальше
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23 августа 2019 года 11:45
Вчерашний день рубль завершил лидером по темпам роста к USD (0.2%) в условиях, когда почти все остальные ЕМ валюты свои позиции к доллару ослабили, говорится в комментарии аналитика РФПИ Дмитрия Полевого. После утренних попыток укрепиться до 66.50/USD курс до конца дня оставался стабильным в узком... читать дальше
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23 августа 2019 года 11:22
"Нефтяные котировки в утренние часы умеренно растут на нейтральном внешнем фоне, - сообщается в обзоре "Нордеа Банка". - Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $60.2/bbl, WTI - $55.5/bbl. В течение уходящей недели цены на нефть отражали динамику большинства рисковых активов и... читать дальше
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23 августа 2019 года 11:06
Российская валюта в четверг демонстрировала неплохую динамику и по результатам торгового дня умеренно укрепилась на 0.2% в паре с долларом США и 0.3% в паре с евро, в то время как почти все валюты развивающихся стран и стран G10 преимущественно испытывали на себе давление, сообщается в обзоре... читать дальше
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23 августа 2019 года 10:50
(добавлен текст после 1-го абзаца)
Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 15 по 21 августа 2019 года составил $500 млн против $220 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре... читать дальше
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23 августа 2019 года 10:34
(добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом)
Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ (MOEX: VTBR) с $1,40 до $1,10 за штуку, сообщило агентство Bloomberg.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до... читать дальше
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23 августа 2019 года 10:18
"Снижение нервозности на мировых рынках и нахождение котировок нефти Brent выше 60 долл./барр. могут способствовать дальнейшим попыткам укрепления рубля. В ближайшие дни, в отсутствие внешних шоков, в базовом сценарии рассчитываем по-прежнему на смещение пары доллар/рубль к нижней границе... читать дальше
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23 августа 2019 года 10:18
Москва. 23 августа. Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в пятницу утром, изменения курса рубля к бивалютной корзине в целом незначительные на фоне ожиданий пятничного выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. читать дальше
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23 августа 2019 года 10:05
Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 15 по 21 августа 2019 года составил $500 млн против $220 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал... читать дальше
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23 августа 2019 года 09:54
налитики ИК "Атон" считают, что во вторник российский фондовый рынок начнет торговую сессию с незначительного повышения. читать дальше
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23 августа 2019 года 09:50
"Индекс МосБиржи вторую сессию подряд показал нулевую динамику. При этом мы продолжаем рассчитывать на мягкую риторику ФРС, что позволит поддержать мировые рынки и будет способствовать росту индекса МосБиржи, который может перейти в верхнюю половину диапазона 2650-2700 пунктов и попытаться... читать дальше
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23 августа 2019 года 09:41
Москва. 23 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут немного подрасти на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики. читать дальше
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