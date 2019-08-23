Внешний фон перед началом торгов на российском рынке в пятницу оцениваем как нейтральный - ИФК "Солид"

Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный, сообщается в комментарии ИФК "Солид". Китайские площадки продолжают уверенный рост, однако он основан на внутренних факторах, которые не влияют на прочие рынки. В частности, речь идет о реформе ключевой ставки, которая теперь фактически на 1 п.п. ниже, а также других послаблениях для бизнеса страны.

Американские площадки и нефть вчера незначительно снижались. "Во-первых, смягчение налоговой политики в США если и произойдет, то в следующем году, во-вторых, в ходе выступлений несколько членов ФРС подтвердили общую линию регулятора, согласно которой снижение ключевой ставки на последнем заседании не стоит считать началом цикла смягчения - это единоразовая мера, которая не гарантирует дальнейшего смягчения", - отмечают аналитики ИФК.

По мнению экспертов, главным событием сегодняшнего дня станет выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Холл. Его слова, вероятнее всего, расстроят тех, кто уверен в снижении ключевой ставки. Именно к этому общественность готовили в ходе последних заявлений. "Курс ФРС остается скорее мягким, так как раньше времени была остановлена программа по сокращению баланса, а также снижена ключевая ставка, но для подобных действий до конца года нужны будут новые поводы - снижение инфляции (которая пока возвращается к более высоким уровням) или очередное ухудшение торговых отношений с Китаем (уже более вероятно, причем с сентября). Если удивить инвесторов главе ФРС сегодня не удастся, то можно рассчитывать на продолжение снижения западных площадок", - заключают аналитики ИФК "Солид".