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23 августа 2019 года 09:22
Внешний фон перед началом торгов на российском рынке в пятницу оцениваем как нейтральный - ИФК "Солид"
Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный, сообщается в комментарии ИФК "Солид". Китайские площадки продолжают уверенный рост, однако он основан на внутренних факторах, которые не влияют на прочие рынки. В частности, речь идет о реформе ключевой ставки, которая теперь фактически на 1 п.п. ниже, а также других послаблениях для бизнеса страны. Американские площадки и нефть вчера незначительно снижались. "Во-первых, смягчение налоговой политики в США если и произойдет, то в следующем году, во-вторых, в ходе выступлений несколько членов ФРС подтвердили общую линию регулятора, согласно которой снижение ключевой ставки на последнем заседании не стоит считать началом цикла смягчения - это единоразовая мера, которая не гарантирует дальнейшего смягчения", - отмечают аналитики ИФК. По мнению экспертов, главным событием сегодняшнего дня станет выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Холл. Его слова, вероятнее всего, расстроят тех, кто уверен в снижении ключевой ставки. Именно к этому общественность готовили в ходе последних заявлений. "Курс ФРС остается скорее мягким, так как раньше времени была остановлена программа по сокращению баланса, а также снижена ключевая ставка, но для подобных действий до конца года нужны будут новые поводы - снижение инфляции (которая пока возвращается к более высоким уровням) или очередное ухудшение торговых отношений с Китаем (уже более вероятно, причем с сентября). Если удивить инвесторов главе ФРС сегодня не удастся, то можно рассчитывать на продолжение снижения западных площадок", - заключают аналитики ИФК "Солид".
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23 августа 2019 года 13:22
Рынок золота практически не отреагировал на новости о том, что Китай вводит ограничения на импорт драгоценного металла, которые он тут же частично отменил, сообщается в комментарии Julius Baer. Главной темой для сектора сейчас является неопределенность по поводу перспектив мирового ВВП, а также... читать дальше
.23 августа 2019 года 12:49
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) на 10% - до $11 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.23 августа 2019 года 12:07
говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. - Биржевики, видимо, ждут сигналов от Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, чтобы сориентироваться в дальнейших действиях, хотя скорее всего, ФРС войдёт в старый новый тренд наращивания монетарных стимулов, на что также указал ЕЦБ... читать дальше
.23 августа 2019 года 11:47
Рынок акций РФ после позитивного старта торгов ушел в "минус" на бумагах ЛУКОЙЛа, Газпрома и Норникеля
Москва. 23 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне подъема мировых фондовых площадок и забуксовавшей в росте нефти в ожидании выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле; индексы МосБиржи и РТС ушли в минус на бумагах "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и "Норникеля", где игроки фиксируют прибыль. читать дальше
.23 августа 2019 года 11:45
Вчерашний день рубль завершил лидером по темпам роста к USD (0.2%) в условиях, когда почти все остальные ЕМ валюты свои позиции к доллару ослабили, говорится в комментарии аналитика РФПИ Дмитрия Полевого. После утренних попыток укрепиться до 66.50/USD курс до конца дня оставался стабильным в узком... читать дальше
.23 августа 2019 года 11:22
Наиболее вероятна консолидация цен на нефть у отметки $60/bbl в среднесрочной перспективе при отсутствии негативных событий - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы умеренно растут на нейтральном внешнем фоне, - сообщается в обзоре "Нордеа Банка". - Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $60.2/bbl, WTI - $55.5/bbl. В течение уходящей недели цены на нефть отражали динамику большинства рисковых активов и... читать дальше
.23 августа 2019 года 11:06
Российская валюта в четверг демонстрировала неплохую динамику и по результатам торгового дня умеренно укрепилась на 0.2% в паре с долларом США и 0.3% в паре с евро, в то время как почти все валюты развивающихся стран и стран G10 преимущественно испытывали на себе давление, сообщается в обзоре... читать дальше
.23 августа 2019 года 10:50
Чистый совокупный отток капитала из акций и бондов РФ за неделю вырос до $500 млн - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 1-го абзаца) Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 15 по 21 августа 2019 года составил $500 млн против $220 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре... читать дальше
.23 августа 2019 года 10:34
(добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом) Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ (MOEX: VTBR) с $1,40 до $1,10 за штуку, сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до... читать дальше
.23 августа 2019 года 10:18
Рассчитываем на смещение пары доллар/рубль к нижней границе диапазона 65-67 руб./долл. в ближайшие дни - Промсвязьбанк
"Снижение нервозности на мировых рынках и нахождение котировок нефти Brent выше 60 долл./барр. могут способствовать дальнейшим попыткам укрепления рубля. В ближайшие дни, в отсутствие внешних шоков, в базовом сценарии рассчитываем по-прежнему на смещение пары доллар/рубль к нижней границе... читать дальше
.23 августа 2019 года 10:18
Москва. 23 августа. Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в пятницу утром, изменения курса рубля к бивалютной корзине в целом незначительные на фоне ожиданий пятничного выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. читать дальше
.23 августа 2019 года 10:05
Чистый совокупный отток капитала из акций и бондов РФ за неделю вырос до $500 млн - "БКС Глобал Маркетс"
Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 15 по 21 августа 2019 года составил $500 млн против $220 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал... читать дальше
.23 августа 2019 года 09:54
налитики ИК "Атон" считают, что во вторник российский фондовый рынок начнет торговую сессию с незначительного повышения. читать дальше
.23 августа 2019 года 09:50
По мнению аналитиков, в пятницу некоторое улучшение внешнего фона способствует тому, что после умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить повышение в диапазон 2690-2700 п. читать дальше
.23 августа 2019 года 09:50
Индекс МосБиржи в пятницу может протестировать верхнюю границу диапазона 2650-2700 пунктов - Промсвязьбанк
"Индекс МосБиржи вторую сессию подряд показал нулевую динамику. При этом мы продолжаем рассчитывать на мягкую риторику ФРС, что позволит поддержать мировые рынки и будет способствовать росту индекса МосБиржи, который может перейти в верхнюю половину диапазона 2650-2700 пунктов и попытаться... читать дальше
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