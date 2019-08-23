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23 августа 2019 года 09:35

Цены на нефть завершают в плюсе вторую неделю подряд

Рынки акций США завершили торги в четверг без единой динамики. Фондовые индексы АТР преимущественно растут в пятницу на оптимизме по поводу центробанков. Цены на нефть стабильны в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные по европейской экономике и сигналы о будущих планах Федеральной резервной системы (ФРС).

Как стало известно в четверг, рост экономической активности в еврозоне немного ускорился в августе. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне, рассчитываемый компанией Markit, в этом месяце вырос до 51,8 пункта с 51,5 пункта в июле. Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 51,2 пункта.

Предварительное значение PMI в перерабатывающей отрасли увеличилось до 47 пунктов с 46,5 пункта, хотя эксперты прогнозировали снижение до 46,2 пункта. В сфере услуг показатель поднялся до 53,4 пункта с 53,2 пункта вместо ожидавшегося снижения до 53 пунктов.

Из обнародованного в четверг протокола июльского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) следует, что ЦБ готовит пакет масштабных мер по стимулированию замедляющейся экономики еврозоны.

Основное внимание рынка обращено на ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, который организует Федеральный резервный банк Канзас-Сити. На мероприятии ожидается присутствие представителей крупнейших мировых центробанков, в том числе главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который выступит с речью в пятницу.

Тем временем глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж, один из главных "ястребов" в Федрезерве, накануне отметила, что пока не видит причин для снижения ставки. У Федрезерва есть четкая задача - содействовать максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности, и именно на ней и нужно сосредоточиться, заявила она.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, в очередной раз упрекнул Федрезерв в недостаточной поддержке американской экономики.

"Наша Федеральная резервная система не позволяет нам сделать то, что мы должны делать. Она ставит нас в невыгодное положение по сравнению с нашим конкурентом", - сказал Трамп, имея в виду Германию, которая ранее разместила 30-летние гособлигации с отрицательной доходностью.

Также инвесторы оценивали отчет министерства труда США, указавший на сокращение числа первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе на 12 тыс., до минимальных за месяц 209 тыс. Эксперты ожидали менее существенного снижения показателя, на 4 тыс.

Акции крупного разработчика программного обеспечения Splunk Inc. подешевели на 7,8% на новости, что компания приобретает стартап SignalFX за $1,05 млрд. Ожидается, что сделка будет оплачена денежными средствами и акциями и закрыта во втором полугодии текущего фингода, который для Splunk заканчивается 31 января.

Некоторые аналитики опасаются, что сделка слишком сильно увеличит долг Splunk, который достигает $1,5 млрд.

Цена бумаг Simply Good Foods Co. выросла на 9,5%. Американский производитель продуктов питания сообщил о намерении приобрести конкурирующую Quest Nutrition LLC за $1 млрд. Сделку планируется завершить до конца 2019 года.

Капитализация Boeing подскочила на 4,2% после того, как аналитики Cai von Rumohr выразили мнение, что компания может получить разрешение регуляторов на возобновление полетов самолетов 737 Max в течение ближайших 4-6 недель.

Стоимость акций ритейлера Nordstrom Inc. взлетела на 16% благодаря сильной квартальной отчетности.

Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 49,51 пункта (0,19%) и составил 26252,24 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 1,48 пункта (0,05%) - до 2922,95 пункта.

Nasdaq Composite потерял 28,82 пункта (0,36%) и составил 7991,39 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в пятницу, инвесторы ждут встречи представителей крупнейших центробанков мира на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,4%, более широкий Topix - 0,3%.

Китайский Shanghai Composite растет на 0,2%, Shenzhen Composite снижается на 0,3%, гонконгский Hang Seng увеличивается на 0,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднимается на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,1%. Тайваньский Taiex увеличивается на 0,1% и завершает неделю рекордным ростом за два месяца; кроме того, его подъем продолжается шесть сессий подряд, чего не наблюдалось с апреля.

Индонезийский Jakarta Composite и индийский BSE Sensex теряют по 0,1%.

Ежегодное мероприятие в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг) уже началось, и в пятницу его главным событием станет выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. В последнее время его часто критиковал президент США Дональд Трамп за недальновидность и нежелание поддержать рост экономики за счет снижения ставок.

Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж накануне напомнила, что перед Федрезервом стоит четкая цель - добиться максимальной занятости и стабильности цен, и именно на этой цели центробанку и стоит сосредоточиться.

Она отказалась признать необходимость снижения ставки, как и ее коллеги из ФРБ Филадельфии и Бостона Патрик Харкер и Эрик Розенгрен.

Также азиатские инвесторы оценивают статданные из Японии, указавшие на то, что темпы роста потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в июле не изменились по сравнению с июнем и составили 0,6% в годовом выражении.

Динамика инфляции находится на минимальном уровне с июля 2017 года, и может ослабнуть еще сильнее на фоне снижения цен на энергоносители, что может спровоцировать Банк Японии на новые стимулирующие меры.

Негативным фактором для рынков акций АТР остается конфликт между Южной Кореей и Японией. Накануне Сеул заявил, что больше не будет делиться разведданными с Пекином, а в пятницу власти Южной Кореи объявили о планах увеличить бюджет на военные расходы.

Акции японской сети супермаркетов FamilyMart дорожают на 6,1%, сталелитейной компании Nippon Steel - на 2%, тогда как бумаги почтового оператора Japan Post дешевеют на 0,4% на фоне продолжающегося расследования деятельности компании.

Цена бумаг китайского страховщика AIA Group растет на 2,1%, страховой компании China Life Insurance - на 3,2%, а котировки акций гонконгского девелопера Country Garden падают на 3%.

Корейский производитель микрочипов SK Hynix прибавляет 1% капитализации, бумаги тайванской Foxconn растут на 1,4%.

Капитализация австралийской горнодобывающей компании Fortescue Metals увеличивается на 3,1%.

Нефть эталонных марок практически не меняется в ходе азиатских торгов в пятницу и готовится завершить ростом вторую неделю подряд на фоне снижения опасений эскалации торгового конфликта между США и Китаем и ожиданий стимулирующих мер от центробанков мира.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК подорожали на $0,06 (0,1%) - до $59,98 за баррель. На торгах в четверг цена понизилась на $0,38 (0,63%) и составляла на закрытие $59,92 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени практически не изменилась и составляет $55,35 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на $0,33 (0,59%), до $55,35 за баррель.

С начала недели Brent и WTI подорожали примерно на 1%.

Главным событием для мировых финансовых рынков на этой неделе станет мероприятие в Джексон-Хоуле, где соберутся представители крупнейших центробанков мира. В пятницу с речью выступит председатель Федрезерва Джером Пауэлл, и инвесторы ждут от него сигналов в отношении дальнейшей политики американского ЦБ.

Рынок в целом настроен на продолжение курса на снижение базовой процентной ставки в США. Такая мера может потребоваться для поддержки экономики на фоне торговой войны с Китаем.

Между тем на прошлой неделе от представителей США и КНР не было резких заявлений по торговым вопросам, и рынок расценивает это как позитивный фактор.

"Торговый оптимизм и повсеместное смягчение ДКП поддерживают цены на нефть", - говорит управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз. По его словам, другими факторами восстановления цен стали риски перебоев поставок и выполнение странами ОПЕК своих обязательств по соглашению об ограничении нефтедобычи.

Аналитики банка UBS AG ожидают восстановления цен на нефть марки Brent до $65 за баррель в течение последующих трех месяцев благодаря сокращению запасов топлива в мире. Однако в ближайшие 6 месяцев цена этой марки опустится до $62 за баррель, в 12-месячной перспективе - до $60 за баррель из-за торговых рисков.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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