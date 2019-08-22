Рынок акций РФ завершил торги консолидацией, попытки роста были нивелированы откатом внешних площадок

Москва. 22 августа. Рынок акций РФ завершил торги в четверг консолидацией при смешанной динамике blue chips, попытки роста были нивелированы новым откатом внешних площадок и нефти на новостях от Федрезерва США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2675,13 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1282,63 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,4%.

Доллар просел до 65,7 рубля (-0,05 рубля), в начале торгов курс поднимался до 65,94 руб./$1.

Выросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,4% и +1,6% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,4% и +3,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%).

Просели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%).

Акции "Аэрофлота" локально падали утром на 8,4% (до 102 рублей), объем торгов за день составил 0,97 млрд рублей. Видимо, просадка бумаг стала следствием появления крупного заказа на продажу акций компании, после исполнения которого рынок отскочил обратно.

Акции "Полюса" просели на 0,1%, до 7236 рублей. Под занавес торгов стало известно, что компания планирует разместить в пользу своей "дочки" около 0,5% акций по закрытой подписке. Кроме того, совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие в размере 162,98 рубля на акцию.

Индексы в США накануне выросли после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), тон которого совпал с ожиданиями рынка. Протокол показал, что руководители Федрезерва, приняв решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов, отказались от какого-либо прогнозирования дальнейшей политики.

Среди других важных для фондового рынка событий на этой неделе - ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, стартующий в четверг. Трейдеры ждут от этого мероприятия сигналов о дальнейших планах Федрезерва на этот год.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японские Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,1%), однако к вечеру развернулись вниз Европа (FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-1,1%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,3%) на новостях от ФРС США.

Так, глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж заявила о том, что она не поддерживает снижение ставки в США.

Джордж, которую аналитики называют главой "ястребов" Федрезерва, заявила в интервью Bloomberg, что исходя из текущего состояния экономики время для снижения ставки еще не пришло. "Я не готова предоставить экономике еще больше стимулов, не видя, что прогноз предусматривает ослабление", - отметила она. Джордж последовательно выступала за жесткую денежно-кредитную политику все семь лет, что она занимает свою должность.

Она заявила, что разделяет опасения рынка по поводу неопределенности в мировой экономике, но подчеркнула, что у Федрезерва есть четкая задача - содействовать максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности, и именно на ней и нужно сосредоточиться.

Тем временем президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил ФРС в том, что она не оказывает должной поддержки американской экономике.

Нефть вечером в четверг также развернулась вниз, цена Brent ушла ниже $60 за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $59,8 за баррель (-0,8% и +0,5% накануне), октябрьская цена WTI - $55,18 за баррель (-0,9% и -0,8% в среду).

По словам начальника управления по инвестиционным продуктам компании "КИТ Финанс Брокер" Юрия Архангельского, в четверг наблюдалось закрытие "шортов" в бумагах металлургов, которые дешевели в последние дни, и в акциях Сбербанка. В целом рынок спокоен, никаких экстраординарных и серьезных вещей не происходит. С утра были продажи в "Аэрофлоте" (MOEX: AFLT), но причины их неизвестны, новостей не было, хотя, возможно, это стало следствием понижения рекомендаций для бумаг авиаперевозчика от некоторых инвестдомов. "Аэрофлот" опубликует отчет по МСФО за первое полугодие 2019 года 29 августа.

Рубль укрепляется, поскольку ОФЗ бьют минимумы по доходностям за последние несколько лет - например, 10-летние ОФЗ торгуются с доходностью ниже 7,2% годовых. Рынок готовится к заседанию ЦБ РФ в середине сентября и ждет очередного снижения ставки на 0,25 процентного пункта. До конца года ЦБ РФ может еще раз снизить ставку (в декабре), и тогда доходность "десятилеток" опустится ниже 7% годовых, отметил эксперт в интервью "Интерфаксу".

На рынках акций самое интересно будет в пятницу, когда состоится выступление главы ФРС. Скорее всего, Пауэлл рынки разочарует - он может дать сигнал на смягчение монетарной политики в будущем, но очень осторожно, с оглядкой на макростатистику и прочие факторы. Поскольку рынки заложили в цены агрессивное снижение ставок ФРС (3-4 снижения ставки в ближайшие 12 месяцев), то реакция на заявления Пауэлла будет негативной и рынки вполне могут за пару недель просесть на 5-10%. В начале сентября масла в огонь по поводу торговых войн может добавить Трамп, также он будет продолжать давить на Пауэлла, что в итоге завершится снижением ставки ФРС в сентябре и, возможно, уже более мягкими комментариями главы ФРС, после чего рынки уже начнут восстанавливаться, считает Архангельский.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, в четверг рынок акций не показывает явного тренда, индекс МосБиржи консолидировался, а индекс РТС поддерживался укреплением рубля.

Судя по протоколам июльского заседания Федрезерва, большинство представителей регулятора проголосовало за сохранение статус-кво, апеллируя к сильной экономической статистике, в противовес выступающим за снижение ставки на 25 и даже 50 б.п., что, безусловно, огорчило участников рынков. Однако инвесторы не теряют надежды и рассчитывают услышать от главы ФРС Пауэлла больше разъяснений на выступлении в Джексон-Хоуле в эту пятницу. Главный аргумент, которым руководствуются участники торгов, будучи стопроцентно уверенными в снижении ставки на сентябрьском заседании Федрезерва, - это давление со стороны американского президента, который почти ежедневно критикует слишком жесткую позицию ФРС и призывает к более агрессивному смягчению денежной политики.

В ожидании более информативного новостного фона на российском рынке акций в четверг инвесторы переключились на покупку активов из менее цикличных секторов, таких как электроэнергетика и ритейл, отмечает Кирсанова.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, отечественный рынок акций в четверг продолжил консолидацию. Планы ведущих центральных банков пока остаются неясными, а торговая война сохраняет свой затяжной характер. Соответственно, при невысокой волатильности на рынке сырья отечественные индексы ведут себя спокойно.

Рубль продолжил укрепление, валюту поддерживает налоговый период, а также ее высокая доходность на фоне роста разрыва доходностей с валютами развитых стран. Неуверенность рынков по поводу смягчения денежной политики центральными банками постепенно нарастает. Протокол заседания ФРС показал, что идея цикла снижения ставок не имеет большой поддержки. Европейская статистика также указывает на то, что паника по поводу рецессии может быть преждевременной. На политическом направлении также появляются некоторые позитивные моменты. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что в течение 30 дней может появиться альтернативный план по условиям на границе Великобритании с Ирландией.

Иран предупредил США о том, что остановка иранского экспорта нефти может привести к тому, что международное судоходство в регионе станет не столь безопасным, как прежде. Впрочем, к этим угрозам рынок привык. Другое дело, что нефть находится на распутье выбора поводов для роста. Если экономическая статистика продолжит улучшаться, то это будет означать сохранение темпов увеличения потребления. Если же центральные банки начнут все более настойчиво говорить о смягчении денежной политики, то это будет означать рост за счет увеличения денежной массы. В любом случае, многое определится в пятницу, когда свое слово скажет председатель ФРС Пауэлл в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле, считает аналитик.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в четверг российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения восстановления на негативном внешнем фоне. Продажам способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел ниже $60 за баррель, а также развернувшиеся вниз индекс в Европе и США, однако рынок акций РФ это проигнорировал. Индекс МосБиржи третий день подряд тестирует снизу среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря прошлого года и пробитый 14 августа. Если "быкам" удастся восстановить позиции над трендом, у них появится шанс на продолжение движения в район сопротивления, расположенного на уровне 2730 пунктов. Иначе у "медведей" появится технический фактор для возобновления негативной динамики, целью которой выступает диапазон 2550-2590 пунктов, считает Зварич.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Галс-Девелопмент" (MOEX: HALS) (+22,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+7,5%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+5,8%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+5,6%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3,7%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+3,6%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+2,5%).

Поддержку акциям "Трансконтейнера" оказал отчет за первое полугодие по МСФО: чистая прибыль выросла на 90% (до 6,067 млрд руб.), выручка холдинга - на 17,4% (до 41,472 млрд руб.). Оператор сообщил, что рост показателей произошел на фоне увеличения доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 11,2%.

Подешевели акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-4,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-3,2%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,2%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-3,2%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,9%).

Негативом для бумаг ПАО "Группа Черкизово" стал вышедший отчет компании за 2-й квартал по МСФО: выручка выросла на 25,5% в годовом выражении (до 29 млрд рублей), однако чистая прибыль "Черкизово" упала в 2,6 раза (до 2,2 млрд рублей с 5,8 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,93 млрд рублей (из них 10,024 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).