Цены евробондов РФ в четверг консолидируются в отсутствие значимых движений в секторе UST

Москва. 22 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг консолидируются на ранее достигнутых уровнях в отсутствие значимых ценовых движений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 21 августа всего на 1 базисный пункт и составила 112,74% от номинала, что соответствует доходности 2,97% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась на 2,5 базисных пункта, составив 101,02% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 1,53% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 2 пункта и составил 144 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 11 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 126,46% от номинала (доходность снизилась почти на 1 пункт - до 4,13% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 3 пункта, поднявшись до 122,34% от номинала (доходность снизилась всего на 0,3 пункта и составила 4,1% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 3 базисных пункта - до 108,52% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,33% годовых), евробонды с погашением в 2023 году - на 2 базисных пункта, до 108,55% от номинала (доходность снизилась почти на 1 пункт - до 2,64% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 36 базисных пунктов, подешевев до 117,21% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 4,195% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 1 базисный пункт, до 105,91% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,385% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций отсутствует какая-либо яркая динамика, рынок в целом консолидируется в отсутствие сигналов от US Treasuries. Глобальные инвесторы заняли выжидательную позицию перед пятничным выступлением председателя Федрезерва Джерома Пауэлла на ежегодном банковском симпозиуме в Джексон-Хоуле. Определенную нотку неопределенности внес также и опубликованный накануне протокол июльского заседания ФРС, согласно которому руководители Федрезерва, приняв решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов, отказались от какого-либо прогнозирования дальнейшей монетарной политики. При этом если заявления главы американского ЦБ вызовут новую волну снижения процентных ставок US Treasuries, то наши бумаги последуют за базовыми активами, так как сейчас отсутствуют факторы для расширения суверенного кредитного спреда", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.