22 августа 2019 года 18:51
Цены евробондов РФ в четверг консолидируются в отсутствие значимых движений в секторе UST
Москва. 22 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг консолидируются на ранее достигнутых уровнях в отсутствие значимых ценовых движений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 21 августа всего на 1 базисный пункт и составила 112,74% от номинала, что соответствует доходности 2,97% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась на 2,5 базисных пункта, составив 101,02% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 1,53% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 2 пункта и составил 144 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 11 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 126,46% от номинала (доходность снизилась почти на 1 пункт - до 4,13% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 3 пункта, поднявшись до 122,34% от номинала (доходность снизилась всего на 0,3 пункта и составила 4,1% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 3 базисных пункта - до 108,52% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,33% годовых), евробонды с погашением в 2023 году - на 2 базисных пункта, до 108,55% от номинала (доходность снизилась почти на 1 пункт - до 2,64% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 36 базисных пунктов, подешевев до 117,21% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 4,195% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 1 базисный пункт, до 105,91% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,385% годовых).
"Сегодня на рынке российских еврооблигаций отсутствует какая-либо яркая динамика, рынок в целом консолидируется в отсутствие сигналов от US Treasuries. Глобальные инвесторы заняли выжидательную позицию перед пятничным выступлением председателя Федрезерва Джерома Пауэлла на ежегодном банковском симпозиуме в Джексон-Хоуле. Определенную нотку неопределенности внес также и опубликованный накануне протокол июльского заседания ФРС, согласно которому руководители Федрезерва, приняв решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов, отказались от какого-либо прогнозирования дальнейшей монетарной политики. При этом если заявления главы американского ЦБ вызовут новую волну снижения процентных ставок US Treasuries, то наши бумаги последуют за базовыми активами, так как сейчас отсутствуют факторы для расширения суверенного кредитного спреда", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
22 августа 2019 года 19:45
Москва. 22 августа. Доллар США и евро смогли отыграть большую часть дневных потерь на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль сократил рост к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз нефтяных цен. читать дальше
.
22 августа 2019 года 19:20
Москва. 22 августа. Рынок акций РФ завершил торги в четверг консолидацией при смешанной динамике blue chips, попытки роста были нивелированы новым откатом внешних площадок и нефти на новостях от Федрезерва США. читать дальше
.
22 августа 2019 года 18:50
В четверг российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения восстановления на негативном внешнем фоне, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Так, продажам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел в район 60... читать дальше
.
22 августа 2019 года 18:22
"Сегодня снова началось ослабление китайской валюты. К закрытию торгов Народный банк Китая зафиксировал юань к доллару на минимальном уровне с марта 2008 года - 7,085. Одновременно последовали резкие заявления китайских официальных лиц из министерства торговли о необходимости адекватного ответа... читать дальше
.
22 августа 2019 года 17:50
В четверг, 22 августа, российский фондовый рынок не показывает явного тренда: индекс Мосбиржи консолидируется возле уровней закрытия вчерашнего дня, а РТС прибавляет 0,3% за счет аналогичного укрепления курса рубля, говорится в комментарии УК "Райффайзен Капитал".
Разнонаправленная динамика... читать дальше
.
22 августа 2019 года 17:16
Цены на золото после роста на прошедшей неделе перешли к снижению, чему способствовало восстановление спроса на рисковые активы на фоне затишья в переговорах между США и Китаем, а также благодаря готовности правительства Германии увеличить расходы бюджета, чтобы поддержать экономику в случае... читать дальше
.
22 августа 2019 года 16:49
К середине торгового дня основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС умеренно подросли по отношению к уровням предыдущего закрытия, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал". Они развернулись вверх после неудачной утренней попытки игры на понижение локального рынка акций. Этому... читать дальше
.
22 августа 2019 года 15:48
"Рубль продолжил укрепление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3980 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,37%, недельная осталась на уровне 7,39%, а месячная 7,46%. Рубль продолжает поддерживать налоговый период, а также его высокая доходность на фоне роста... читать дальше
.
22 августа 2019 года 15:45
Москва. 22 августа. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим нефтяным ценам. читать дальше
.
22 августа 2019 года 14:07
В четверг рубль демонстрирует лишь небольшое укрепление к доллару и евро (+0,2% и +0,3% соответственно по состоянию на 13:00), однако даже скромная динамика позволяет рублю демонстрировать наилучший результат среди других валют на развивающихся рынках, сообщается в комментарии начальника отдела... читать дальше
.
22 августа 2019 года 13:40
В среду был опубликован протокол июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, который снизил вероятность резкой коррекции американских гособлигаций, сообщается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Как уже было... читать дальше
.
22 августа 2019 года 13:15
Глобальный рынок нефти уже во втором полугодии 2019 года может столкнуться с дефицитом при сохранении низких цен, полагают аналитики "БКС Глобал Маркетс". Нехватка нефти, по их мнению, возможна даже при консервативной оценке спроса.
"МЭА понизило прогноз роста спроса на 2019 год с 1,4 млн б/с до... читать дальше
.
22 августа 2019 года 12:50
За последние 3 недели цены на железорудное сырье резко снизились, и котировки пытаются найти новый устойчивый уровень на низких отметках, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Ведущий аналитик ИК Александр Сидоров полагает, что текущая ситуация выглядит благоприятной для приобретения акций... читать дальше
.
22 августа 2019 года 12:30
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60.4/bbl, WTI – $55.9/bbl. После публикации неплохих индексов деловой активности в Европе аппетит инвесторов к большинству рисковых активов, в числе которых и нефтяные контракты, заметно улучшился. Вчерашние данные от Минэнерго США подтвердили... читать дальше
.
22 августа 2019 года 12:09
Сигналы начала экономической рецессии теряют свою силу, и аналитики теперь скорее с осторожностью, чем с опаской смотрят на дальнейшую динамику ВВП. Как следствие, цены на нефть показывают стабилизацию, тогда как спрос на сырье снижается, а сланцевая добыча растет, говорится в комментарии Julius... читать дальше
.