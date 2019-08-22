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22 августа 2019 года 18:50
Рынок акций проигнорировал внешний негатив - Промсвязьбанк
В четверг российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения восстановления на негативном внешнем фоне, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Так, продажам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел в район 60 долларов за баррель, теряя более 0,5%. Также "медведей" поддержала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,9%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,1% и 0,3% соответственно. Несмотря на это, к 18:15 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,2%, поднявшись в район 2680 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Норильского никеля, МРСК ЦП, Россетей и Системы, рост которых превысил 2%. Хуже рынка торговались бумаги Аэрофлота и "префы" Транснефти, потерявшие 1,8% и 1,7%. "Отметим, что индекс МосБиржи третий день подряд тестирует снизу среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря прошлого года и пробитый 14 августа. Если "быкам" удастся восстановить позиции над трендом, у них появится шанс на продолжение движения в район сопротивления, расположенного на уровне 2730 пунктов. Иначе, у "медведей" появится технический фактор для возобновления негативной динамики, целью которой выступает диапазон 2550 - 2590 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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22 августа 2019 года 19:45
Москва. 22 августа. Доллар США и евро смогли отыграть большую часть дневных потерь на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль сократил рост к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз нефтяных цен. читать дальше
.22 августа 2019 года 19:20
Рынок акций РФ завершил торги консолидацией, попытки роста были нивелированы откатом внешних площадок
Москва. 22 августа. Рынок акций РФ завершил торги в четверг консолидацией при смешанной динамике blue chips, попытки роста были нивелированы новым откатом внешних площадок и нефти на новостях от Федрезерва США. читать дальше
.22 августа 2019 года 18:51
Москва. 22 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг консолидируются на ранее достигнутых уровнях в отсутствие значимых ценовых движений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
.22 августа 2019 года 18:22
"Сегодня снова началось ослабление китайской валюты. К закрытию торгов Народный банк Китая зафиксировал юань к доллару на минимальном уровне с марта 2008 года - 7,085. Одновременно последовали резкие заявления китайских официальных лиц из министерства торговли о необходимости адекватного ответа... читать дальше
.22 августа 2019 года 17:50
Инвесторы переключились на покупку активов из менее цикличных секторов, таких как электроэнергетика и ритейл - УК "Райффайзен Капитал"
В четверг, 22 августа, российский фондовый рынок не показывает явного тренда: индекс Мосбиржи консолидируется возле уровней закрытия вчерашнего дня, а РТС прибавляет 0,3% за счет аналогичного укрепления курса рубля, говорится в комментарии УК "Райффайзен Капитал". Разнонаправленная динамика... читать дальше
.22 августа 2019 года 17:16
Среднесрочно для цен на золото сохраняется перспектива роста в район 1560 долл./унц. - Промсвязьбанк
Цены на золото после роста на прошедшей неделе перешли к снижению, чему способствовало восстановление спроса на рисковые активы на фоне затишья в переговорах между США и Китаем, а также благодаря готовности правительства Германии увеличить расходы бюджета, чтобы поддержать экономику в случае... читать дальше
.22 августа 2019 года 16:49
Вероятно закрытие индекса МосБиржи с умеренным повышением до 0.5-0.7% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
К середине торгового дня основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС умеренно подросли по отношению к уровням предыдущего закрытия, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал". Они развернулись вверх после неудачной утренней попытки игры на понижение локального рынка акций. Этому... читать дальше
.22 августа 2019 года 15:48
"Рубль продолжил укрепление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3980 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,37%, недельная осталась на уровне 7,39%, а месячная 7,46%. Рубль продолжает поддерживать налоговый период, а также его высокая доходность на фоне роста... читать дальше
.22 августа 2019 года 15:45
Москва. 22 августа. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим нефтяным ценам. читать дальше
.22 августа 2019 года 14:07
Остаточная конвертация валютной выручки еще какое-то время продолжит оказывать поддержку рублю - ИК "Велес Капитал"
В четверг рубль демонстрирует лишь небольшое укрепление к доллару и евро (+0,2% и +0,3% соответственно по состоянию на 13:00), однако даже скромная динамика позволяет рублю демонстрировать наилучший результат среди других валют на развивающихся рынках, сообщается в комментарии начальника отдела... читать дальше
.22 августа 2019 года 13:40
В среду был опубликован протокол июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, который снизил вероятность резкой коррекции американских гособлигаций, сообщается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Как уже было... читать дальше
.22 августа 2019 года 13:15
Мировой рынок нефти может столкнуться с дефицитом уже во II полугодии при сохранении низких цен - "БКС Глобал Маркетс"
Глобальный рынок нефти уже во втором полугодии 2019 года может столкнуться с дефицитом при сохранении низких цен, полагают аналитики "БКС Глобал Маркетс". Нехватка нефти, по их мнению, возможна даже при консервативной оценке спроса. "МЭА понизило прогноз роста спроса на 2019 год с 1,4 млн б/с до... читать дальше
.22 августа 2019 года 12:50
За последние 3 недели цены на железорудное сырье резко снизились, и котировки пытаются найти новый устойчивый уровень на низких отметках, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Ведущий аналитик ИК Александр Сидоров полагает, что текущая ситуация выглядит благоприятной для приобретения акций... читать дальше
.22 августа 2019 года 12:30
Ключевым риском до конца недели для нефтяного рынка остается выступление в пятницу главы ФРС - "Нордеа Банк"
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60.4/bbl, WTI – $55.9/bbl. После публикации неплохих индексов деловой активности в Европе аппетит инвесторов к большинству рисковых активов, в числе которых и нефтяные контракты, заметно улучшился. Вчерашние данные от Минэнерго США подтвердили... читать дальше
.22 августа 2019 года 12:09
Сигналы начала экономической рецессии теряют свою силу, и аналитики теперь скорее с осторожностью, чем с опаской смотрят на дальнейшую динамику ВВП. Как следствие, цены на нефть показывают стабилизацию, тогда как спрос на сырье снижается, а сланцевая добыча растет, говорится в комментарии Julius... читать дальше
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