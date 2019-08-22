Цели падения юаня - район 7,5-7,6 к доллару - ИК QBF

"Сегодня снова началось ослабление китайской валюты. К закрытию торгов Народный банк Китая зафиксировал юань к доллару на минимальном уровне с марта 2008 года - 7,085. Одновременно последовали резкие заявления китайских официальных лиц из министерства торговли о необходимости адекватного ответа США на введение тарифов, даже несмотря на то, что часть товаров исключена до декабря из списка. Как сказал пресс-секретарь министерства торговли Китая Жао Фенг, эскалация неизбежна. Возможно, это был китайский ответ на слова Дональда Трампа, произнесенные двумя часами ранее, о том, что США победят в торговой войне с Китаем. Уже понятно, по какому алгоритму будет развиваться процесс: американцы повышают тарифы, а китайцы постепенно девальвируют юань. Даже цели падения юаня можно легко нарисовать - это район 7,5-7,6 к доллару. Думаю, что при таком развитии событий российские финансовые власти не будут стоять в стороне и сделают так, чтобы и рубль хотя бы процентов на 5 ослаб к доллару США. Возможности для этого у них есть", - говорится в комментарии ведущего аналитика ИК QBF Олег Богданов.