Инвесторы переключились на покупку активов из менее цикличных секторов, таких как электроэнергетика и ритейл - УК "Райффайзен Капитал"

В четверг, 22 августа, российский фондовый рынок не показывает явного тренда: индекс Мосбиржи консолидируется возле уровней закрытия вчерашнего дня, а РТС прибавляет 0,3% за счет аналогичного укрепления курса рубля, говорится в комментарии УК "Райффайзен Капитал".

Разнонаправленная динамика преобладает сегодня и на азиатских, и на западных площадках, отражая впечатления инвесторов от опубликованных вчера протоколов июльского заседания Федрезерва. "Тот факт, что большинство представителей регулятора проголосовало за сохранение статус-кво, апеллируя к сильной экономической статистике, в противовес выступающим за снижение ставки на 25 и даже 50 б.п., что, безусловно, огорчило участников рынков, - отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. - Однако инвесторы не теряют надежды и рассчитывают услышать от главы ФРС Дж.Пауэлла больше разъяснений на выступлении в Джексон Холле в эту пятницу. Главный аргумент, которым руководствуются участники торгов, будучи 100% уверенными в снижении ставки на сентябрьском заседании Федрезерва, - это давление со стороны американского президента, который почти ежедневно критикует слишком жесткую позицию ФРС и призывает к более агрессивному смягчению денежной политики".

Тем не менее, сам факт отсутствия ясности в риторике ФРС отражается сегодня и на курсе доллара, который стабилен (по индексу DXY), и на стоимости нефти (Brent спот +0%), которая в отсутствии новостей по торговому диалогу США с Китаем еще заметнее реагирует на динамику американской валюты.

В ожидании более информативного новостного фона, сегодня на российском рынке инвесторы переключились на покупку активов из менее цикличных секторов, такие как электроэнергетика и ритейл (+0,1% и +0,1% соответственно).