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Главная / Мнения аналитиков / Вероятно закрытие индекса МосБиржи с умеренным повышением до 0.5-0.7% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
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22 августа 2019 года 16:49
Вероятно закрытие индекса МосБиржи с умеренным повышением до 0.5-0.7% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
К середине торгового дня основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС умеренно подросли по отношению к уровням предыдущего закрытия, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал". Они развернулись вверх после неудачной утренней попытки игры на понижение локального рынка акций. Этому способствует, по мнению эксперта ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, некоторое улучшение настроений на нефтяном рынке. Текущий торговый день пока обошелся без значимых внешних новостей. Что же касается внутренних, то эксперт рекомендует обратить внимание на озвученное предложение о повышении НДПИ на нефть и о введении НДПИ на попутный нефтяной газ. Министерство финансов планирует с помощью этой меры компенсировать выпадающие доходы бюджета в связи со льготным налоговым режимом для Приобского месторождения. Компании "Роснефть" и "Газпром нефть" будут выигрывать от него суммарно около 60 млрд руб. в год в течение ближайших 10 лет. Таким образом, налоговые послабления для двух конкретных предприятий могут быть компенсированы за счет роста фискальной нагрузки на всех представителей нефтяной отрасли, жедает вывод Виталий Манжос. "Сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) торгуются почти в состоянии близком к паритету по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка оценивают нейтрально среднесрочные перспективы указанного индекса. В настоящее время индекс МосБиржи сумел обновить свой внутридневной максимум, приблизившись к отметке 2680 п. Этому способствовала публикация позитивной статистики в США, которая указала на более существенное, чем ожидалось сокращение количества первичных заявок на пособия по безработице. Это позволяет надеяться на позитивное закрытие индекса МосБиржи с умеренным повышением до 0.5-0.7% по итогам дня", - заключает аналитик ИК "Алго Капитал".
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