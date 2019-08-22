Рубль днем продолжает укрепляться к доллару и евро, отыгрывая рост нефти

Москва. 22 августа. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим нефтяным ценам.

Курс доллара США составил 65,61 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,6925 руб./EUR1, подешевев на 23,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 18,3 копейки - до 68,80 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 августа на 64,34 копейки, до 65,6196 руб./$1, и снизил курс евро на 66,77 копейки, до 72,8312 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль после локального небольшого снижения в самом начале торгов перешел к росту по отношению к доллару и евро благодаря возобновившемуся повышению нефтяных цен в ожидании сигналов от центробанков мира о грядущих мерах стимулирования экономики. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожали на 0,66% - до $60,7 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,81% - до $56,13 за баррель.

Участники мировых финансовых рынков ждут старта ежегодного симпозиума Федеральной резервной системы (ФРС) в Джексон-Хоуле, на который соберутся представители крупнейших центробанков мира. В частности, в пятницу запланировано выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, и трейдеры ждут от него сигналов в отношении дальнейшей политики американского ЦБ. Тем временем протокол заседания ФРС от 30-31 июля, опубликованный в среду, показал, что руководители Федрезерва, приняв решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов, отказались от какого-либо прогнозирования дальнейшей политики. Обсуждая перспективы монетарной политики, члены FOMC "в целом выступили за подход, при котором политика будет определяться поступающей информацией и ее последствиями для экономического прогноза, и в котором будут отсутствовать любые признаки следования Федрезервом предустановленному курсу", говорится в протоколе.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "в четверг нацвалюта демонстрирует лишь небольшое укрепление к доллару и евро, однако даже такая скромная динамика позволяет рублю выглядеть лучше других валют emerging markets, большинство из которых торговались к середине дня в минусе. Основные факторы укрепления рубля остаются прежними: конвертация валютной выручки в рамках предстоящих налоговых платежей, которые до конца месяца могут превысить 1 трлн рублей, и положительная динамика котировок нефти, которые смогли удержать позиции выше психологического уровня в $60 за баррель сорта Brent. Кроме того, еще накануне существенно скорректировался индекс доллара DXY после того, как протокол июльского заседания ФРС продемонстрировал весьма осторожную позицию американского регулятора в отношении дальнейшей динамики процентной ставки. Но уже к середине дня в четверг индекс доллара отыграл почти все понесенные ранее потери и данный фактор давления на доллар на российском рынке практически исчерпал себя".

"Остаточная конвертация валютной выручки еще какое-то время продолжит оказывать поддержку рублю. Однако уже в самое ближайшее время внимание инвесторов сконцентрируется на симпозиуме в Джексон-Хоуле, где в пятницу ожидается выступление главы ФРС. Комментарии Джерома Пауэлла, вероятно, зададут тон настроению инвесторов, и после проведения основных налоговых платежей динамика рубля вновь будет полностью определяться "аппетитом к риску" на глобальных площадках", - полагает Кравченко.

По мнению аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко, "рубль отыграл потери и продолжит укрепляться при поддержке высоких продаж валюты экспортерами и позитивного настроя на глобальных рынках. Вчера рубль ощутимо подорожал к доллару - на 1,2% - благодаря возросшим продажам валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат на следующей неделе, а также росту цен на нефть и укреплению валют развивающихся рынков. Главным событием в среду стала публикация протокола июльского заседания ФРС США, тон которого оказался нейтральным и не изменил ожиданий инвесторов, рассчитывающих на снижение ставки более чем на 100 базисных пунктов к концу 2020 года. Большинство членов Комитета Федрезерва по операциям на открытом рынке расценили июльское понижение ставки как корректировку в середине цикла, что отличается от ожиданий инвесторов. В то же время большинство членов совета управляющих признали наличие повышенных рисков для США и мировой экономики в результате внешнеторговой напряженности, а некоторые из них даже высказывались за понижение ставки в июле на 50 базисных пунктов. С учетом текущей ситуации в торговом конфликте между США и Китаем готовность регулятора к действиям поддерживает ожидания дальнейшего снижения ставок, что в пятницу может подтвердить глава ФРС Джером Пауэлл в ходе вступления в Джексон-Хоуле".

"Сегодня рубль вновь дорожает на фоне по-прежнему высокого предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и благоприятного глобального фона. Рынкам оказали поддержку опубликованные в Германии и Франции индексы PMI, которые оказались лучше, чем ожидалось. Эти данные ослабили опасения, что замедление экономического роста в Европе усиливается. При этом ЕЦБ, как ожидается, вскоре должен принять дополнительные меры для стимулирования экономики еврозоны. Источником дополнительной информации о планах регулятора станет протокол июльского заседания совета управляющих ЕЦБ, который будет опубликован сегодня. Принимая во внимание все эти факторы, а также с учетом того, что в пятницу председатель ФРС США, как ожидается, подтвердит "мягкий" настрой американского регулятора, можно рассчитывать на сравнительно позитивное восприятие риска. При этом российские экспортеры продолжают продавать иностранную валюту в больших объемах. Все это дает основания предполагать, что рубль в ближайшее время может подорожать до 65,3 руб./$1 и даже, возможно, протестировать отметку 65 руб./$1", - считают эксперты Sberbank CIB.

"Несмотря на наши ожидания, вчерашняя публикация протокола заседания ФРС не оказала заметного влияния на финансовые рынки ввиду отсутствия какой-либо новой информации в документе. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что к концу недели давление на рубль может увеличиться, так как речь Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу, скорее всего, будет менее "мягкой", чем ожидают аналитики. Локальную поддержку рублю продолжает оказывать период налоговых выплат, пик которого придется на 26-е число. Сегодня поддержку валютам развивающихся стран в паре с долларом оказывают и сильные индексы PMI в еврозоне, которые несколько снизили опасения инвесторов по поводу наступления рецессии в мировой экономике", - отмечают эксперты Нордеа банка.

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась по отношению к среде всего на 1 базисный пункт - до 7,37% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный осталась на уровне предыдущего дня - 7,39% годовых. Ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев также не изменилась по сравнению с предыдущим днем, составив 7,46%, 7,59% и 7,61% годовых соответственно.