Рубль отыгрывает потери прошлых дней - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжил укрепление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3980 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,37%, недельная осталась на уровне 7,39%, а месячная 7,46%. Рубль продолжает поддерживать налоговый период, а также его высокая доходность на фоне роста разрыва доходностей с валютами развитых стран. Рубль вновь смотрится сильнее прочих сырьевых валют, но в данном случае также можно говорить о том, что ставки в Австралии и Новой Зеландии ниже, чем ключевая ставка ФРС, а в рубле она существенно выше. К 15:30 мск пара USD/RUB - 65,65 (-0,15%), EUR/RUB - 72,745 (-0,25%)", - говорится в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.