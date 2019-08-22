Остаточная конвертация валютной выручки еще какое-то время продолжит оказывать поддержку рублю - ИК "Велес Капитал"

В четверг рубль демонстрирует лишь небольшое укрепление к доллару и евро (+0,2% и +0,3% соответственно по состоянию на 13:00), однако даже скромная динамика позволяет рублю демонстрировать наилучший результат среди других валют на развивающихся рынках, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка Аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Так, большинство валют EM торговались к середине дня в минусе.

Основные факторы укрепления рубля, по мнению эксперта, остаются прежними: конвертация валютной выручки в рамках предстоящих налоговых платежей (совокупный отток ликвидности на платежи до конца месяца может превысить 1 трлн руб.) и положительная динамика котировок нефти, которые смогли удержать позиции выше психологического уровня в 60 долл. за баррель. "Кроме того, еще накануне существенно скорректировался индекс доллара DXY после того, как протокол с прошедшего заседания ФРС продемонстрировал весьма осторожную позицию американского регулятора в отношении дальнейшей динамики процентной ставки. Впрочем, уже к середине дня в четверг индекс доллара отыграл почти все потери и данный фактор давления на доллар на российском рынке практически исчерпал себя", - указывает Юрий Кравченко.

"Остаточная конвертация валютной выручки еще какое-то время продолжит оказывать поддержку рублю, - прогнозирует эксперт ИК "Велес Капитал". - Однако уже в самое ближайшее время внимание инвесторов сконцентрируется на симпозиуме в Джексон-Хоул, где в пятницу ожидается выступление главы ФРС. Комментарии Дж.Пауэлла, вероятно, зададут тон настроению инвесторов, и после проведения основных налоговых платежей динамика рубля вновь будет полностью определяться аппетитом к риску на глобальных площадках".