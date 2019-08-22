Нефть стабилизируется на сокращении рисков рецессии - Julius Baer

Сигналы начала экономической рецессии теряют свою силу, и аналитики теперь скорее с осторожностью, чем с опаской смотрят на дальнейшую динамику ВВП. Как следствие, цены на нефть показывают стабилизацию, тогда как спрос на сырье снижается, а сланцевая добыча растет, говорится в комментарии Julius Baer. "Медвежьи" настроения на рынке справедливо отражают текущую слабость фундаментальных факторов. Все это будет поддерживать котировки "черного золота" на текущих уровнях.

"На рынке усиливается консенсус по поводу того, что высокий объем предложения сырья будет сохраняться в секторе в течение значительной части 2020 года, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Сланцевый бум постепенно затухает, но Соединенные Штаты продолжают оставаться лидером по темпам роста добычи. Спрос на нефть на Западе снижается на фоне структурных перемен: энергоэффективность становится все более заметной при ослаблении факторов поддержки экономического роста. Текущие "медвежьи" настроения пока не настолько сильны, чтобы закрытие коротких позиций несло риск роста цен".

Тогда как эти факторы в ближайшие недели будут оставаться в центре внимания нефтяного рынка, другие события, которые могли бы повлиять на котировки, по мнению эксперта, оказываются в тени: "Автомобильный сезон в США скоро подойдет к концу, и вероятное сезонное увеличение запасов в связи с этим может быть воспринято с негативом. Опубликованная накануне официальная еженедельная статистика показала рост запасов нефтепродуктов и высокие объемы экспорта при стагнирующем потреблении топлива. Мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок, характеризующийся слабыми фундаментальными факторами, которые, однако, уже в основном отражены в "медвежьих" настроениях".