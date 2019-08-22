.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Нефть стабилизируется на сокращении рисков рецессии - Julius Baer
.
22 августа 2019 года 12:09
Нефть стабилизируется на сокращении рисков рецессии - Julius Baer
Сигналы начала экономической рецессии теряют свою силу, и аналитики теперь скорее с осторожностью, чем с опаской смотрят на дальнейшую динамику ВВП. Как следствие, цены на нефть показывают стабилизацию, тогда как спрос на сырье снижается, а сланцевая добыча растет, говорится в комментарии Julius Baer. "Медвежьи" настроения на рынке справедливо отражают текущую слабость фундаментальных факторов. Все это будет поддерживать котировки "черного золота" на текущих уровнях. "На рынке усиливается консенсус по поводу того, что высокий объем предложения сырья будет сохраняться в секторе в течение значительной части 2020 года, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Сланцевый бум постепенно затухает, но Соединенные Штаты продолжают оставаться лидером по темпам роста добычи. Спрос на нефть на Западе снижается на фоне структурных перемен: энергоэффективность становится все более заметной при ослаблении факторов поддержки экономического роста. Текущие "медвежьи" настроения пока не настолько сильны, чтобы закрытие коротких позиций несло риск роста цен". Тогда как эти факторы в ближайшие недели будут оставаться в центре внимания нефтяного рынка, другие события, которые могли бы повлиять на котировки, по мнению эксперта, оказываются в тени: "Автомобильный сезон в США скоро подойдет к концу, и вероятное сезонное увеличение запасов в связи с этим может быть воспринято с негативом. Опубликованная накануне официальная еженедельная статистика показала рост запасов нефтепродуктов и высокие объемы экспорта при стагнирующем потреблении топлива. Мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок, характеризующийся слабыми фундаментальными факторами, которые, однако, уже в основном отражены в "медвежьих" настроениях".
.
22 августа 2019 года 13:15
Мировой рынок нефти может столкнуться с дефицитом уже во II полугодии при сохранении низких цен - "БКС Глобал Маркетс"
Глобальный рынок нефти уже во втором полугодии 2019 года может столкнуться с дефицитом при сохранении низких цен, полагают аналитики "БКС Глобал Маркетс". Нехватка нефти, по их мнению, возможна даже при консервативной оценке спроса. "МЭА понизило прогноз роста спроса на 2019 год с 1,4 млн б/с до... читать дальше
.22 августа 2019 года 12:50
За последние 3 недели цены на железорудное сырье резко снизились, и котировки пытаются найти новый устойчивый уровень на низких отметках, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Ведущий аналитик ИК Александр Сидоров полагает, что текущая ситуация выглядит благоприятной для приобретения акций... читать дальше
.22 августа 2019 года 12:30
Ключевым риском до конца недели для нефтяного рынка остается выступление в пятницу главы ФРС - "Нордеа Банк"
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60.4/bbl, WTI – $55.9/bbl. После публикации неплохих индексов деловой активности в Европе аппетит инвесторов к большинству рисковых активов, в числе которых и нефтяные контракты, заметно улучшился. Вчерашние данные от Минэнерго США подтвердили... читать дальше
.22 августа 2019 года 11:39
"Российская валюта накануне продемонстрировала довольно сильную динамику, укрепившись на 1.2% в паре с долларом США и на 1.3% в паре с евро. Рубль и южноафриканский ранд были лидерами среди валют развивающихся стран, которые вчера также преимущественно укреплялись в паре с «американцем» на фоне... читать дальше
.22 августа 2019 года 11:35
Рынок акций РФ утром подрос по индексу РТС за счет укрепления рубля и бумаг Газпрома, упал Аэрофлот без новостей
Москва. 22 августа. Рынок акций РФ утром в четверг подрос по индексу РТС за счет укрепления рубля, роста нефти и бумаг "Газпрома", хотя внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы; упали бумаги "Аэрофлота" в отсутствие новостей. читать дальше
.22 августа 2019 года 11:27
"Все ЕМ валюты вчера показали синхронный рост, причем рубль (наряду с африканским рандом) был в лидерах динамики с результатом 1.2%. Стабилизация настроений на глобальных площадках и рост нефти выше US$60/брл обеспечили рублю условия для возвращения к отметкам 65.65/USD, то есть ниже верхней... читать дальше
.22 августа 2019 года 11:10
Нефть марки Brent после очередной неудачной попытки закрепиться выше $60 за баррель снова снижается - AMarkets
На азиатской сессии четверга стоимость барреля нефти составляет $59,65, отмечается в комментарии AMarkets. Давление на цены оказали данные по изменению запасов нефти в США, согласно которым запасы снизились меньше, чем прогнозировали эксперты. Администрация энергетической информации США (EIA) в... читать дальше
.22 августа 2019 года 10:58
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 97 рублей до 89 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена аналитиками без изменений. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.22 августа 2019 года 10:41
вчера кривая просела еще на 5-9 бп для большинства бенчмарков (итого движение на 7-14 бп за последние 2 торговых сессии), сообщается в комментарии Росбанка. "Удивительно, как быстро котировки могут переставляться в условиях стабилизации внешнего фона и улучшения обстановки в валютном сегменте!... читать дальше
.22 августа 2019 года 10:31
Citi повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $21,30 до $22,10 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Барри Эрлиха и Нитиша Агарвала. Рекомендация "держать" для этих бумаг экспертами была подтверждена. По данным... читать дальше
.22 августа 2019 года 10:22
"Статистика от Минэнерго США показала снижение запасов сырой нефти на 2,7 млн барр. при росте запасов бензинов на 0,3 млн барр. и дистиллятов - на 2,6 млн барр. Загрузка НПЗ выросла до 95,9%, в то же время чистый импорт сократился на 0,4 млн барр., а экспорт вырос на 0,1 млн барр. Добыча нефти... читать дальше
.22 августа 2019 года 10:20
Рубль чуть снизился к доллару и евро на старте торгов четверга на фоне отрицательной коррекции нефти
Москва. 22 августа. Доллар США и евро слегка подросли на "Московской бирже" в четверг утром, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз в рамках коррекции нефтяных цен. читать дальше
.22 августа 2019 года 10:10
Москва. 22 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, полагают аналитики. читать дальше
.22 августа 2019 года 10:10
На торгах в среду российская валюта отметилась внушительным приростом более чем на 1.2% к доллару и евро, дойдя до 65.75 и 72.93 соответственно, сообщается в комментарии FxPro. Этому укреплению во многом способствовала нефть. Однако периоды, когда графики Brent и RUB идут рука об руку, часто... читать дальше
.22 августа 2019 года 09:58
В четверг аналитики рассчитывают на нейтральное открытие торгов акциями и полагают, что у индекса МосБиржи есть возможность подойти к уровню в 2700 п. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.