Рынок акций РФ утром подрос по индексу РТС за счет укрепления рубля и бумаг Газпрома, упал Аэрофлот без новостей

Москва. 22 августа. Рынок акций РФ утром в четверг подрос по индексу РТС за счет укрепления рубля, роста нефти и бумаг "Газпрома", хотя внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы; упали бумаги "Аэрофлота" в отсутствие новостей.

К 11:01 МСК индекс МосБиржи составил 2674,86 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1286,03 пункта (+0,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,8%.

Доллар упал до 65,55 рубля (-0,2 рубля), в начале торгов курс поднимался до 65,94 руб./$1.

Выросли акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2% и +2,3% "префы"), "Газпрома" (+1%, до 233,5 рубля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%).

Подешевели бумаги Аэрофлота" (-1,9%, до 109,24 рубля), локально бумаги падали на 8,4% - до 102 рублей, объем торгов превысил 0,457 млрд рублей. Видимо, просадка бумаг стала следствием появления крупного заказа на продажу акций компании, после исполнения которого рынок отскочил обратно.

Просели также бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,4% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,4%).

Индексы в США в среду выросли после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), тон которого совпал с ожиданиями рынка. Протокол показал, что руководители Федрезерва, приняв решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов, отказались от какого-либо прогнозирования дальнейшей политики.

Обсуждая перспективы монетарной политики, члены FOMC "в целом выступили за подход, при котором политика будет определяться поступающей информацией и ее последствиями для экономического прогноза, и в котором будут отсутствовать любые признаки следования Федрезервом предустановленному курсу", говорится в протоколе.

Среди других важных для фондового рынка событий на этой неделе - ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, стартующий в четверг. Трейдеры ждут от этого мероприятия сигналов о дальнейших планах Федрезерва на этот год.

События, касающиеся ФРС, особенно важны с учетом продолжающейся критики центробанка президентом США Дональдом Трампом. Ранее на этой неделе Трамп высказал мнение, что базовая процентная ставка должна быть снижена Федрезервом как минимум на 1 процентный пункт (п.п.).

В среду Трамп продолжил атаку на центробанк, назвав Федрезерв и его председателя Джерома Пауэлла "единственной проблемой" США.

В ходе пресс-конференции в Белом доме в среду Трамп также заявил, что он "был избран" для того, чтобы вести торговую войну с Китаем, добавив, что в этой войне он побеждает.

В Азии в четверг динамика индексов смешанная (японские Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,1%), "минусует" Европа (CAC 40, FTSE просели на 0,3-0,4%, DAX топчется на месте), однако отыграли утренние потери американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вышел в "плюс" на 0,1%).

В Японии августовский индекс деловой активности в промышленном секторе, рассчитываемый Jibun Bank и IHS Markit, увеличился до 49,5 пункта - максимума с мая, по сравнению с 49,4 пункта в июле. Тем не менее, значение индекса осталось ниже отметки 50 пунктов по итогам четвертого месяца подряд, что указывает на сохраняющийся спад активности в секторе.

Нефть в четверг возобновила рост после локальной утренней коррекции, цена Brent находится на $0,15 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 21 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $60,46 за баррель (+0,3% и +0,5% накануне), октябрьская цена WTI - $55,89 за баррель (+0,4% и -0,8% в среду).

Внимание трейдеров смещается от запасов нефти в США к перспективам наращивания стимулов мировыми центробанками, которое, по мнению инвесторов, могло бы способствовать оживлению глобального экономического роста и поддержать спрос на нефть.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, в середине недели на рынках сохраняются скорее нейтральные настроения. Опубликованные протоколы Федрезерва показали отсутствие единства членов FOMC в необходимости дальнейшего активного снижения процентных ставок, но продемонстрировали солидарность в том, что понижение ставки на 25 базисных пунктов в июле было лишь "калибровкой" монетарной политики в середине цикла, а никак не началом цикла смягчения.

Представители ФРС все больше обеспокоены замедлением мировой экономики, торговым противостоянием и слабой инфляцией. Препятствием для активной фазы смягчения кредитно-денежной политики остается относительно стабильное состояние экономика США, что подкрепляется сильным рынком труда и потребительским спросом. Вполне обоснованно ФРС стремится принимать взвешенные решения и хочет сохранить гибкость, однако данный подход идет вразрез с ожиданиями рынка и сталкивается с давлением со стороны Трампа. Поэтому в текущих условиях большое значение для фондовых рынков будет иметь риторика Джерома Пауэлла относительно его ожиданий будущего состояния экономики США и динамики процентных ставок. Вероятна, скорее всего, мягкая риторика, что позволит поддержать риск-аппетит на рынках в конце недели.

В четверг изменить настроения инвесторов способны слабые предварительные PMI в секторе промышленности и услуг США и Еврозоны. Для рынков Европы в фокусе остается политическая напряженность в Италии и вернувшаяся на повестку дня тема Brexit - с премьер-министром Борисом Джонсоном Великобритания все ближе к выходу из ЕС без сделки. Индекс МосБиржи остается в середине диапазона 2650-2700 пунктов, в отсутствие значительного внешнего негатива не исключены попытки возобновления роста в направлении 2700 пунктов, считает аналитик.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что возможный рост индекса МосБиржи ограничен районом 2700 пунктов, тем более, что давление на индикатор оказывает укрепление рубля. Отметка 65,5 руб./$1 выступает верхней границей бокового канала, в котором рубль провел первую половину августа. Теперь она стала сопротивлением дальнейшему росту рубля.

Мировые настроения должны остаться позитивными: инвесторы ждут пятничного выступления главы ФРС Пауэлла, в котором надеются услышать намеки на снижение ставки. Вероятность этого, после фактически требования Дональда Трампа снизить ставку на 100 базисных пунктов, велика.

Среди бумаг позитивный взгляд сохраняется на акции Сбербанка, "Газпрома" и "Роснефти" (MOEX: ROSN). Рекомендуется внимательно следить за ценами на никель - несмотря на перегретость "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), бумаги ГМК могут еще подрасти при повышении котировок никеля. Нефть пока устремлена вверх, несмотря на локальные коррекции, и если рынок не получит новой порции негатива, то Brent продолжит восхождение к $64 за баррель, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, в Азии еще доминирует пессимизм из-за того, что тема торговой войны остается актуальной из-за отсутствия готовности США заключить сделку с Китаем. Естественно, что консерватизм ФРС также не добавляет поводов для покупок, но многие ждут пятницы, когда председатель ФРС Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Нефть Brent удерживает рубеж $60 за баррель во многом благодаря статистике из США по запасам сырья. Тем не менее, новый день вновь вернул беспокойства по поводу глобального спроса, а поддержку нефти продолжает оказывать геополитика: Иран в очередной раз предупредил США о недопустимости усиления давления на него.

Настроения утром в четверг умеренно негативные. ФРС демонстрирует нежелание начинать новый цикл смягчения, Трамп заявляет о нежелании идти на уступки в торговых вопросах с Китаем, а большой капитал не испытывает особой тяги к риску. Соответственно, после пары дней относительного спокойствия на рынки могут вернуться продажи. Для отечественных акций и рубля условия существенно не меняются, поскольку их доходность остается одной из лучших в мире. Тем не менее, какое-то давление на отечественные активы будет оказываться, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+7,5%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+4,7%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+4,2%).

Подешевели бумаги "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-2,9%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,74 млрд рублей (из них 1,836 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).