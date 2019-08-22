К концу недели давление на рубль может увеличиться - "Нордеа Банк"

"Российская валюта накануне продемонстрировала довольно сильную динамику, укрепившись на 1.2% в паре с долларом США и на 1.3% в паре с евро. Рубль и южноафриканский ранд были лидерами среди валют развивающихся стран, которые вчера также преимущественно укреплялись в паре с «американцем» на фоне восстановления аппетита к риску. Несмотря на наши ожидания, вчерашняя публикация протокола заседания ФРС не оказала заметного влияния на финансовые рынки ввиду отсутствия какой-либо новой информации в документе. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что к концу недели давление на рубль может увеличиться, так как речь Д. Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу, скорее всего, будет менее мягкой, чем ожидают аналитики. Локальную поддержку рублю продолжает оказывать период налоговых выплат, пик которого приходится на 26 число. Сегодня в утренние часы поддержку валютам развивающихся стран в паре с долларом оказывают и сильные индексы PMI в Еврозоне, которые несколько снизили опасения инвесторов по поводу наступления рецессии в мировой экономике", - говорится в обзоре "Нордеа Банка".