Текущие условия допускают дальнейшее укрепление рубля в направлении 65.00-65.50/USD - РФПИ

"Все ЕМ валюты вчера показали синхронный рост, причем рубль (наряду с африканским рандом) был в лидерах динамики с результатом 1.2%. Стабилизация настроений на глобальных площадках и рост нефти выше US$60/брл обеспечили рублю условия для возвращения к отметкам 65.65/USD, то есть ниже верхней границы ожидаемого нами диапазона 64-66/USD. Текущие условия допускают дальнейшее укрепление рубля в направлении 65.00-65.50/USD, особенно учитывая предстоящий налоговый период и восстановление спроса инвесторов на активы в ЕМ. Потенциал более значительного укрепления будет зависеть во многом от развития глобальной повестки и общего баланса рисков, хотя локальных препятствий для возвращения в диапазон 64-65/USD мы по-прежнему не видим", - отмечается в комментарии аналитика РФПИ Дмитрия Полевого.