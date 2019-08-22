Доходности ОФЗ продолжают двигаться вниз - Росбанк

Доходности ОФЗ продолжают двигаться вниз - вчера кривая просела еще на 5-9 бп для большинства бенчмарков (итого движение на 7-14 бп за последние 2 торговых сессии), сообщается в комментарии Росбанка. "Удивительно, как быстро котировки могут переставляться в условиях стабилизации внешнего фона и улучшения обстановки в валютном сегменте! Иногда снижение ликвидности в августе может играть и в пользу рублевых активов", - отмечают аналитики банка.

Также эксперты указывают, что Минфин провел 2 успешных первичных аукциона, разместив заявленные 25,3 млрд руб. на уровне вторичного рынка. Однако нельзя не заметить доминирование небольшого числа участников в структуре заявок.

"В целом, у нас не складывается ощущение, что текущий виток ралли является следствием активных покупок широким фронтом игроков, - скорее, имеет место позиционирование небольшого числа инвесторов на тонком рынке, - заключают аналитики Росбанка. - Более того, движение вполне может развернуться, например, если действия монетарных регуляторов (Банк России, ФРС, ЕЦБ) в сентябре окажутся менее мягкими, чем уже заложились рынки".