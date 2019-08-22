Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 22 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), тон которого совпал с ожиданиями рынка. Протокол заседания ФРС от 30-31 июля, обнародованный в среду, показал, что руководители Федрезерва, приняв решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов, отказались от какого-либо прогнозирования дальнейшей политики. Обсуждая перспективы монетарной политики, члены FOMC "в целом выступили за подход, при котором политика будет определяться поступающей информацией и ее последствиями для экономического прогноза, и в котором будут отсутствовать любые признаки следования Федрезервом предустановленному курсу", говорится в протоколе. "Большинство участников заседания расценивали снижение ставки на четверть процентного пункта как часть корректировки подхода к политике в ответ на изменение экономического прогноза за последние месяцы", - отмечается в документе.

Среди других важных для фондового рынка событий на этой неделе - ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, стартующий в четверг. Трейдеры ждут от этого мероприятия сигналов о дальнейших планах Федрезерва на этот год. События, касающиеся ФРС, особенно важны с учетом продолжающейся критики Центробанка президентом США Дональдом Трампом. Ранее на этой неделе Трамп высказал мнение, что базовая процентная ставка должна быть снижена Федрезервом как минимум на 1 процентный пункт.

В среду Трамп продолжил атаку на Центробанк, назвав Федрезерв и его председателя Джерома Пауэлла "единственной проблемой" США. "Дела с Китаем и в других торговых соглашениях идут хорошо. Единственная наша проблема - это Джей Пауэлл и ФРС. Он как гольфист, который не может загнать мяч в лунку. США ждет существенный рост, если он сделает верный шаг - снизит ставку, однако рассчитывать на него не стоит! Пока он все делает неверно и толкает нас вниз", - написал Трамп в своем Twitter. В ходе пресс-конференции в Белом доме в среду, Трамп также заявил, что он "был избран" для того, чтобы вести торговую войну с Китаем, добавив, что в этой войне он побеждает. "Это торговая война, которая должна была начаться давным-давно, - сказал Трампа. - Кто-то должен был ее начать. Я был избран для этого".

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в четверг смешанную динамику, трейдеры оценивают статданные из Японии, а также ждут новых сигналов относительно будущего направления политики Федеральной резервной системы. Японский индекс Nikkei 225 вырос 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%. Вместе с тем гонконгский Hang Seng снижается на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%. Поддержку азиатским рынкам оказало повышение фондовых индексов США по итогам предыдущей сессии, в том числе, благодаря сильным квартальным отчетам крупных ритейлеров.

Вместе с тем цены на нефть слегка снижаются в четверг после разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии. Внимание трейдеров смещается от запасов нефти в США к перспективам наращивания стимулов мировыми Центробанками, которое, по мнению инвесторов, могло бы способствовать оживлению глобального экономического роста и поддержать спрос на нефть. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $60,13 за баррель, что на 0,28% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,3 за баррель, поднявшись на 0,45%. Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,2% - до $55,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на 0,8%, до $55,68 за баррель.

Отчет Минэнерго США, обнародованный в среду, показал, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 августа, снизились на 2,73 млн баррелей. Сокращение запасов было отмечено впервые за три недели. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали более существенное падение запасов - на 3,1 млн баррелей. Запасы бензина в Штатах выросли за неделю на 312 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,61 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 200 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,772 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,997 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 августа вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 622,11 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-07" (+0,5%), "Альфа-Банк-002Р-02" (+0,36%) и "Газпром БО-23" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-05Р" (-0,53%), "Мегафон БО-001Р-05" (-0,2%) и "Сбербанк-001-04R" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МКХ "ЕвроХим" установила ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-06 объемом 13 млрд рублей на уровне 7,85% годовых. Ставка 2-16-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на 4-летние облигации прошел 19 августа. Техническое размещение запланировано на 23 августа. В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в июле текущего года, она разместила два выпуска облигаций объемом по 10 млрд рублей каждый со сроками обращения 3,5 и 4 года, оба по ставке 7,85% годовых.

Акционерное общество "Открытие Холдинг" 5 сентября проведет собрания владельцев облигаций выпусков БО-02 и БО-06. Собрания будут проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены до 26 августа. На собрании держателей выпуска БО-02 на голосование будут вынесены три вопроса: первый - "О согласии на заключение от имени владельцев биржевых облигаций серии БО-02 соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения", второй - "О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-02", третий - "Об отказе от права на предъявление требования о досрочном погашении облигаций серии БО-02". Какие изменения будут предложены для голосования, эмитент не сообщает. На собрании держателей выпуска БО-06 на голосование будут вынесены аналогичные вопросы: "О согласии на заключение от имени владельцев биржевых облигаций серии БО-06 соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения", "О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-06", "Об отказе от права на предъявление требования о досрочном погашении облигаций серии БО-06". Какие изменения будут предложены для голосования, эмитент не сообщает.