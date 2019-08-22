Рубль чуть снизился к доллару и евро на старте торгов четверга на фоне отрицательной коррекции нефти

Москва. 22 августа. Доллар США и евро слегка подросли на "Московской бирже" в четверг утром, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз в рамках коррекции нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,80-65,87 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,84 руб./$1 (+9 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,945 руб./EUR1 (+1,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 5,7 копейки к уровню закрытия среды, до 69,04 рубля.

Доллар при этом оказался на 42,3 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 55,39 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снизился по отношению к доллару и евро на старте торгов под давлением развернувшихся вниз мировых цен на нефть. Внимание нефтяных трейдеров смещается от запасов нефти в США к перспективам наращивания стимулов мировыми Центробанками, которое, по мнению инвесторов, могло бы способствовать оживлению глобального экономического роста и поддержать спрос на нефть. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составляет $60,18 за баррель, что на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,3 за баррель, поднявшись на 0,45%. Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,13% - до $55,61 за баррель.

Отчет Минэнерго США, обнародованный в среду, показал, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 августа, снизились на 2,73 млн баррелей. Сокращение запасов было отмечено впервые за три недели. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали более существенное падение запасов - на 3,1 млн баррелей. Запасы бензина в Штатах выросли за неделю на 312 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,61 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 200 тыс. баррелей.

Среди важных для мировых рынков событий этой недели - ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, стартующий в четверг. Трейдеры ждут от этого мероприятия сигналов о дальнейших планах Федрезерва на этот год. События, касающиеся ФРС, особенно важны с учетом продолжающейся критики Центробанка президентом США Дональдом Трампом. Ранее на этой неделе Трамп высказал мнение, что базовая процентная ставка должна быть снижена Федрезервом как минимум на 1 процентный пункт.

В среду Трамп продолжил атаку на Центробанк, назвав Федрезерв и его председателя Джерома Пауэлла "единственной проблемой" США. "Дела с Китаем и в других торговых соглашениях идут хорошо. Единственная наша проблема - это Джей Пауэлл и ФРС. Он как гольфист, который не может загнать мяч в лунку. США ждет существенный рост, если он сделает верный шаг - снизит ставку, однако рассчитывать на него не стоит! Пока он все делает неверно и толкает нас вниз", - написал Трамп в своем Twitter.