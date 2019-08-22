Нефть Brent пытается вернуться обратно в 58-60 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Статистика от Минэнерго США показала снижение запасов сырой нефти на 2,7 млн барр. при росте запасов бензинов на 0,3 млн барр. и дистиллятов - на 2,6 млн барр. Загрузка НПЗ выросла до 95,9%, в то же время чистый импорт сократился на 0,4 млн барр., а экспорт вырос на 0,1 млн барр. Добыча нефти держится на уровне 12,3 млн барр./день. До конца недели в фокусе встреча в Джексон Хоуле, где в пятницу ожидается выступление главы ФРС. Локально это может поддержать нефть, но в целом считаем, что позитивный сантимент неустойчив, и рассчитываем на возврат ниже 60 долл./барр. в перспективе следующей недели", - говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.