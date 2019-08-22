Рубль способен продолжить свое ослабление вплоть до уровней вблизи 70 за доллар - FxPro

На торгах в среду российская валюта отметилась внушительным приростом более чем на 1.2% к доллару и евро, дойдя до 65.75 и 72.93 соответственно, сообщается в комментарии FxPro. Этому укреплению во многом способствовала нефть. Однако периоды, когда графики Brent и RUB идут рука об руку, часто ассоциируются с ослаблением, а не укреплением рубля. Так может случиться и на этот раз, когда позитивный импульс себя исчерпает, полагают аналитики FxPro.

"С начала июля взаимосвязь курса USD/RUB и нефти Brent заметно выросла, - комментируют эксперты FxPro. - Довольно долго аналитики писали о том, что рубль никак не реагирует на новости нефтяной сферы, хотя раньше он был самой что ни на есть "сырьевой" валютой. И вот, "историческая справедливость" восстановлена: в конце прошлой недели месячная корреляция курса USDRUB и Brent дошла до рекордных 90%. На тот момент, радоваться не приходилось: нефть резко сдавала позиции и рубль послушно следовал за ней".

Все изменилось после недавних сообщений о снижении поставок из Саудовской Аравии в Европу. Свою роль также сыграли публикации недельных данных о сокращении запасов в США и ограничения добычи в Канаде. В итоге, график Brent развернулся от минимальных значений начала года и устремился вверх, увлекая за собой российскую валюту, хотя при этом основной тренд до сих пор направлен вниз. Похожая ситуация, по мнению аналитиков, наблюдалась с конца 2014 по конец 2017, когда взаимосвязь между ценой нефти и курсом USD/RUB была весьма высока.

"Стоит отметить, что с конца 2017 по май 2018 рубль сдавал позиции, в то время как пузырь цен на нефть - наоборот, продолжал надуваться, - напоминают в аналитической лужбе FxPro. - Это было обусловлено как геополитической напряженностью вокруг Ирана, так и слабостью российской валюты из-за страхов перед новыми санкциями со стороны США. Однако опасения не оправдались (по крайне мере, в ожидаемом объеме), что помогло российской валюте в 2018 году сохранять завидную стабильность, несмотря на обвал Brent".

Последние недели два актива вновь пошли в одном фарватере, и графики их курсов практически синхронно развернулись к снижению, несмотря на небольшой отскок, указывают специалисты FxPro. На протяжении 10ти лет, когда случалась подобная высокая корреляция, все заканчивалось падением рубля более чем на 10%. Это даже без учета периода обвала июля 2014 - января 2015, когда USD/RUB вырос почти вдвое.

"Итак, начиная с 31 июля, нефть и рубль начали падать в ответ на эскалацию торговых споров и менее мягкую, чем ожидалось, политику ФРС. Несмотря на формальное смягчение тона политиков, основные рыночные страхи по-прежнему живы. Это означает, что рубль способен продолжить свое ослабление, не встретив значимого сопротивления на пути, вплоть до уровней вблизи 70 за доллар", - резюмирует команда аналитиков FxPro.