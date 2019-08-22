Индекс МосБиржи в четверг останется в середине диапазона 2650-2700 пунктов - Промсвязьбанк

"Оптимистичный внешний фон и рост нефтяных котировок отразились на укреплении курса рубля и не повлияли на индекс МосБиржи, который показал нулевую динамику. По нашему мнению, индекс МосБиржи сегодня останется в середине диапазона 2650-2700 пунктов, в отсутствие же значительного внешнего негатива не исключаем попыток возобновления роста в направлении 2700 пунктов. Рассчитываем на возврат покупок бумаг из нефтегазового сектора и "идейных" акций внутренних секторов", - указывает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.