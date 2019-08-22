Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи попытается приблизиться к сопротивлению на уровне 2700 пунктов

В четверг аналитики рассчитывают на нейтральное открытие торгов акциями и полагают, что у индекса МосБиржи есть возможность подойти к уровню в 2700 п.

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Оптимистичный внешний фон и рост нефтяных котировок отразились на укреплении курса рубля и не повлияли на динамику индекса МосБиржи, который показал нулевую динамику. По нашему мнению, индекс МосБиржи в четверг останется в середине диапазона 2650-2700 пунктов, в отсутствие же значительного внешнего негатива не исключаем попыток возобновления роста в направлении 2700 пунктов. Рассчитываем на возврат покупок бумаг из нефтегазового сектора и "идейных" акций внутренних секторов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В среду мы не ждем продолжения бурного укрепления российской валюты - желание рублевых "быков" зафиксировать прибыль последних двух дней будет велико. Этот фактор поддержит рынок акций. При этом мировые настроения должны остаться позитивными: инвесторы ждут пятничного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором надеются услышать намеки на снижение ставки. Вероятность этого, после фактически требования Дональда Трампа снизить ставку на 100 базисных пунктов, велика. Сегодня с утра американские фьючерсы в легком минусе, но ситуация может измениться к лучшему, да и наш рынок в очередной раз может проигнорировать внешний фон. Поэтому не исключено, что индекс Мосбиржи все-таки попытается приблизиться к сопротивлению 2700 пунктов, где большую часть спекулятивных лонгов лучше зафиксировать. Среди бумаг позитивно смотрим на Сбербанк, "Газпром" и "Роснефть". Рекомендуем внимательно следить за ценами на никель - несмотря на перегретостью "Норильского Никеля" бумаги могут еще подрасти при повышении котировок никеля. Пока же стоимость сырьевых товаров снижается".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным спадом в пределах 0.1-0.3%, в районе 2665-2670 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2660, 2650 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2680, 2690 п. После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит вчерашнюю консолидацию. Умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона пока не выглядит критичным и не способствует агрессивным распродажам российских акций. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов. Косвенное влияние на ход торгов в России также может оказать публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск)".