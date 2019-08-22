Индекс Мосбиржи попытается приблизиться к сопротивлению на уровне 2700 пунктов - "Алор Брокер"

"В четверг мы не ждем продолжения бурного укрепления российской валюты - желание рублевых "быков" зафиксировать прибыль последних двух дней будет велико. Этот фактор поддержит рынок акций. При этом мировые настроения должны остаться позитивными: инвесторы ждут пятничного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором надеются услышать намеки на снижение ставки. Вероятность этого, после фактически требования Дональда Трампа снизить ставку на 100 базисных пунктов, велика. Сегодня с утра американские фьючерсы в легком минусе, но ситуация может измениться к лучшему, да и наш рынок в очередной раз может проигнорировать внешний фон. Поэтому не исключено, что индекс Мосбиржи все-таки попытается приблизиться к сопротивлению 2700 пунктов, где большую часть спекулятивных лонгов лучше зафиксировать. Среди бумаг позитивно смотрим на Сбербанк, "Газпром" и "Роснефть". Рекомендуем внимательно следить за ценами на никель - несмотря на перегретостью "Норильского Никеля" бумаги могут еще подрасти при повышении котировок никеля. Пока же стоимость сырьевых товаров снижается", - сообщается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова.