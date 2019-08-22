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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи попытается приблизиться к сопротивлению на уровне 2700 пунктов - "Алор Брокер"
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22 августа 2019 года 09:34
Индекс Мосбиржи попытается приблизиться к сопротивлению на уровне 2700 пунктов - "Алор Брокер"
"В четверг мы не ждем продолжения бурного укрепления российской валюты - желание рублевых "быков" зафиксировать прибыль последних двух дней будет велико. Этот фактор поддержит рынок акций. При этом мировые настроения должны остаться позитивными: инвесторы ждут пятничного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором надеются услышать намеки на снижение ставки. Вероятность этого, после фактически требования Дональда Трампа снизить ставку на 100 базисных пунктов, велика. Сегодня с утра американские фьючерсы в легком минусе, но ситуация может измениться к лучшему, да и наш рынок в очередной раз может проигнорировать внешний фон. Поэтому не исключено, что индекс Мосбиржи все-таки попытается приблизиться к сопротивлению 2700 пунктов, где большую часть спекулятивных лонгов лучше зафиксировать. Среди бумаг позитивно смотрим на Сбербанк, "Газпром" и "Роснефть". Рекомендуем внимательно следить за ценами на никель - несмотря на перегретостью "Норильского Никеля" бумаги могут еще подрасти при повышении котировок никеля. Пока же стоимость сырьевых товаров снижается", - сообщается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова.
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22 августа 2019 года 13:15
Мировой рынок нефти может столкнуться с дефицитом уже во II полугодии при сохранении низких цен - "БКС Глобал Маркетс"
Глобальный рынок нефти уже во втором полугодии 2019 года может столкнуться с дефицитом при сохранении низких цен, полагают аналитики "БКС Глобал Маркетс". Нехватка нефти, по их мнению, возможна даже при консервативной оценке спроса. "МЭА понизило прогноз роста спроса на 2019 год с 1,4 млн б/с до... читать дальше
.22 августа 2019 года 12:50
За последние 3 недели цены на железорудное сырье резко снизились, и котировки пытаются найти новый устойчивый уровень на низких отметках, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Ведущий аналитик ИК Александр Сидоров полагает, что текущая ситуация выглядит благоприятной для приобретения акций... читать дальше
.22 августа 2019 года 12:30
Ключевым риском до конца недели для нефтяного рынка остается выступление в пятницу главы ФРС - "Нордеа Банк"
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60.4/bbl, WTI – $55.9/bbl. После публикации неплохих индексов деловой активности в Европе аппетит инвесторов к большинству рисковых активов, в числе которых и нефтяные контракты, заметно улучшился. Вчерашние данные от Минэнерго США подтвердили... читать дальше
.22 августа 2019 года 12:09
Сигналы начала экономической рецессии теряют свою силу, и аналитики теперь скорее с осторожностью, чем с опаской смотрят на дальнейшую динамику ВВП. Как следствие, цены на нефть показывают стабилизацию, тогда как спрос на сырье снижается, а сланцевая добыча растет, говорится в комментарии Julius... читать дальше
.22 августа 2019 года 11:39
"Российская валюта накануне продемонстрировала довольно сильную динамику, укрепившись на 1.2% в паре с долларом США и на 1.3% в паре с евро. Рубль и южноафриканский ранд были лидерами среди валют развивающихся стран, которые вчера также преимущественно укреплялись в паре с «американцем» на фоне... читать дальше
.22 августа 2019 года 11:35
Рынок акций РФ утром подрос по индексу РТС за счет укрепления рубля и бумаг Газпрома, упал Аэрофлот без новостей
Москва. 22 августа. Рынок акций РФ утром в четверг подрос по индексу РТС за счет укрепления рубля, роста нефти и бумаг "Газпрома", хотя внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы; упали бумаги "Аэрофлота" в отсутствие новостей. читать дальше
.22 августа 2019 года 11:27
"Все ЕМ валюты вчера показали синхронный рост, причем рубль (наряду с африканским рандом) был в лидерах динамики с результатом 1.2%. Стабилизация настроений на глобальных площадках и рост нефти выше US$60/брл обеспечили рублю условия для возвращения к отметкам 65.65/USD, то есть ниже верхней... читать дальше
.22 августа 2019 года 11:10
Нефть марки Brent после очередной неудачной попытки закрепиться выше $60 за баррель снова снижается - AMarkets
На азиатской сессии четверга стоимость барреля нефти составляет $59,65, отмечается в комментарии AMarkets. Давление на цены оказали данные по изменению запасов нефти в США, согласно которым запасы снизились меньше, чем прогнозировали эксперты. Администрация энергетической информации США (EIA) в... читать дальше
.22 августа 2019 года 10:58
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 97 рублей до 89 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена аналитиками без изменений. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.22 августа 2019 года 10:41
вчера кривая просела еще на 5-9 бп для большинства бенчмарков (итого движение на 7-14 бп за последние 2 торговых сессии), сообщается в комментарии Росбанка. "Удивительно, как быстро котировки могут переставляться в условиях стабилизации внешнего фона и улучшения обстановки в валютном сегменте!... читать дальше
.22 августа 2019 года 10:31
Citi повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $21,30 до $22,10 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Барри Эрлиха и Нитиша Агарвала. Рекомендация "держать" для этих бумаг экспертами была подтверждена. По данным... читать дальше
.22 августа 2019 года 10:22
"Статистика от Минэнерго США показала снижение запасов сырой нефти на 2,7 млн барр. при росте запасов бензинов на 0,3 млн барр. и дистиллятов - на 2,6 млн барр. Загрузка НПЗ выросла до 95,9%, в то же время чистый импорт сократился на 0,4 млн барр., а экспорт вырос на 0,1 млн барр. Добыча нефти... читать дальше
.22 августа 2019 года 10:20
Рубль чуть снизился к доллару и евро на старте торгов четверга на фоне отрицательной коррекции нефти
Москва. 22 августа. Доллар США и евро слегка подросли на "Московской бирже" в четверг утром, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз в рамках коррекции нефтяных цен. читать дальше
.22 августа 2019 года 10:10
Москва. 22 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, полагают аналитики. читать дальше
.22 августа 2019 года 10:10
На торгах в среду российская валюта отметилась внушительным приростом более чем на 1.2% к доллару и евро, дойдя до 65.75 и 72.93 соответственно, сообщается в комментарии FxPro. Этому укреплению во многом способствовала нефть. Однако периоды, когда графики Brent и RUB идут рука об руку, часто... читать дальше
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