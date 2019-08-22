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22 августа 2019 года 09:25

Рынки ждут новых сигналов от Федрезерва, Brent на уровне $60,1 за баррель

Фондовые индексы США выросли после публикации протокола июльского заседания ФРС. Фондовые индексы АТР опускаются, трейдеры ждут новых сигналов от Федрезерва. Цены на нефть снижаются в ожидании сигналов от ФРС, Brent на уровне $60,1 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), тон которого совпал с ожиданиями рынка.

Поддержку рынку в среду также оказала сильная отчетность двух крупных ритейлеров - Target Corp. и Lowe's Cos. - за прошедший квартал.

Протокол заседания ФРС от 30-31 июля, обнародованный в среду, показал, что руководители Федрезерва, приняв решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов, отказались от какого-либо прогнозирования дальнейшей политики.

Обсуждая перспективы монетарной политики, члены FOMC "в целом выступили за подход, при котором политика будет определяться поступающей информацией и ее последствиями для экономического прогноза, и в котором будут отсутствовать любые признаки следования Федрезервом предустановленному курсу", говорится в протоколе.

"Большинство участников заседания расценивали снижение ставки на четверть процентного пункта как часть корректировки подхода к политике в ответ на изменение экономического прогноза за последние месяцы", - отмечается в документе.

"С учетом того, что надежды на стимулирующую политику Федрезерва являются ключевым двигателем роста фондового рынка в условиях торговых споров, а также ослабления глобального экономического роста, довольно "голубиный" тон протокола июльского заседания ФРС вполне соответствовал высоким ожиданиям инвесторов", - цитирует MarketWatch управляющего директор по глобальным рынкам FTSE Russell Алека Янга.

Среди других важных для фондового рынка событий на этой неделе - ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, стартующий в четверг. Трейдеры ждут от этого мероприятия сигналов о дальнейших планах Федрезерва на этот год.

События, касающиеся ФРС, особенно важны с учетом продолжающейся критики Центробанка президентом США Дональдом Трампом. Ранее на этой неделе Трамп высказал мнение, что базовая процентная ставка должна быть снижена Федрезервом как минимум на 1 процентный пункт (п.п.).

В среду Трамп продолжил атаку на Центробанк, назвав Федрезерв и его председателя Джерома Пауэлла "единственной проблемой" США.

"Дела с Китаем и в других торговых соглашениях идут хорошо. Единственная наша проблема - это Джей Пауэлл и ФРС. Он как гольфист, который не может загнать мяч в лунку. США ждет существенный рост, если он сделает верный шаг - снизит ставку, однако рассчитывать на него не стоит! Пока он все делает неверно и толкает нас вниз", - написал Трамп в своем Twitter.

В ходе пресс-конференции в Белом доме в среду, Трамп также заявил, что он "был избран" для того, чтобы вести торговую войну с Китаем, добавив, что в этой войне он побеждает.

"Это торговая война, которая должна была начаться давным-давно, - сказал Трампа. - Кто-то должен был ее начать. Я был избран для этого".

Акции Target взлетели в цене на 20,4%, до рекордного уровня, по итогам торгов в среду. Прибыль и выручка компании, владеющей второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, во втором финквартале превзошли прогнозы рынка. Кроме того, Target улучшила прогноз прибыли на весь фингод.

Стоимость бумаг Lowe's, владельца сети магазинов товаров для дома, подскочила на 10,4%. Квартальная отчетность ритейлера также оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Хорошие отчеты крупных американских ритейлеров ослабляют опасения инвесторов, связанные с тем, что американская экономика движется к рецессии в результате торгового спора с Китаем, пишет MarketWatch.

Статданные, обнародованные в среду, указали на повышение продаж домов на вторичном рынке в США в июле до максимального уровня за пять месяцев. Показатель вырос на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем - до максимальных с февраля 5,42 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риэлторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 240,29 пункта (0,93%) и составил 26202,73 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 23,92 пункта (0,82%) - до 2924,43 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 71,65 пункта (0,9%) - до 8020,21 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в четверг, трейдеры оценивают статданные из Японии, а также ждут новых сигналов относительно будущего направления политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Японский индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,9%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%.

Поддержку азиатским рынкам оказало повышение фондовых индексов США по итогам предыдущей сессии, в том числе, благодаря сильным квартальным отчетам крупных ритейлеров.

"Японский рынок получил поддержку за счет подъема американского рынка акций накануне, - отмечает аналитик Capital Partners Securities в Токио Хироаки Курамоси. - Тем не менее, трейдерам сложно делать крупные шаги до выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла".

В четверг в Джексон-Хоуле стартует ежегодный симпозиум ФРС, на котором соберутся представители крупнейших мировых Центробанков. В пятницу здесь запланировано выступление Пауэлла, и трейдеры ждут от него сигналов в отношении дальнейшей политики американского ЦБ.

Протокол заседания ФРС от 30-31 июля, опубликованный в среду, показал, что руководители Федрезерва, приняв решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов, отказались от какого-либо прогнозирования дальнейшей политики.

Обсуждая перспективы монетарной политики, члены FOMC "в целом выступили за подход, при котором политика будет определяться поступающей информацией и ее последствиями для экономического прогноза, и в котором будут отсутствовать любые признаки следования Федрезервом предустановленному курсу", говорится в протоколе.

В Японии августовский индекс деловой активности в промышленном секторе, рассчитываемый Jibun Bank и IHS Markit, увеличился до 49,5 пункта - максимума с мая, по сравнению с 49,4 пункта в июле. Тем не менее, значение индекса осталось ниже отметки в 50 пунктов по итогам четвертого месяца подряд, что указывает на сохраняющийся спад активности в секторе.

Акции SoftBank Group подешевели на 1,4% на торгах в Токио, Sony - на 2,4%, Renesas Electronics - на 2,4%.

В Гонконге подорожали акции автопроизводителя Geely (+5,4%), но подешевели акции AAC Technologies (-2,2%) и девелопера Wharf Real Estate (-2,2%).

Стоимость бумаг Samsung Electronics опустилась на 0,9%, а Largan Precision, поставщика Apple, поднялась на 2,7%.

Цены на нефть опускаются в четверг после разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии.

Внимание трейдеров смещается от запасов нефти в США к перспективам наращивания стимулов мировыми Центробанками, которое, по мнению инвесторов, могло бы способствовать оживлению глобального экономического роста и поддержать спрос на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $60,1 за баррель, что на $0,2 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,3 за баррель, поднявшись на $0,27 (0,45%).

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,17 (0,31%) - до $55,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,45 (0,8%), до $55,68 за баррель.

В четверг в Джексон-Хоуле стартует ежегодный симпозиум Федеральной резервной системы (ФРС), на котором соберутся представители крупнейших мировых Центробанков. В пятницу здесь запланировано выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, и трейдеры ждут от него сигналов в отношении дальнейшей политики американского ЦБ.

"Мероприятие в Джексон-Хоуле - это то, чего очень ждут рынки", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли.

"Оно, вероятно, станет движущим фактором для рынков на ближайшие пару дней", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Протокол заседания ФРС от 30-31 июля, опубликованный в среду, показал, что руководители Федрезерва, приняв решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов, отказались от какого-либо прогнозирования дальнейшей политики.

Обсуждая перспективы монетарной политики, члены FOMC "в целом выступили за подход, при котором политика будет определяться поступающей информацией и ее последствиями для экономического прогноза, и в котором будут отсутствовать любые признаки следования Федрезервом предустановленному курсу", говорится в протоколе.

Отчет Минэнерго США, обнародованный в среду, показал, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 августа, снизились на 2,73 млн баррелей. Сокращение запасов было отмечено впервые за три недели. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали более существенное падение запасов - на 3,1 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах выросли за неделю на 312 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,61 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 200 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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