Ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным спадом в пределах 0.1-0.3%, в районе 2665-2670 п. - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным спадом в пределах 0.1-0.3%, в районе 2665-2670 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2660, 2650 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2680, 2690 п. После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит вчерашнюю консолидацию. Умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона пока не выглядит критичным и не способствует агрессивным распродажам российских акций.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов. Косвенное влияние на ход торгов в России также может оказать публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск)", - прогнозирует в своем комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.