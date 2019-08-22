ФРС ожидаемо осторожно подходит к дальнейшему снижению ставки - ИФК "Солид"

Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон, сообщается в комментарии ИФК "Солид". Индексы США завершили вчерашний день ростом, однако в ходе азиатской сессии ситуация незначительно ухудшилась - китайские площадки вместе с сырьевыми ценами корректируются в пределах 0.5%. Ключевым событием стала публикация протоколов последнего заседания ФРС, которое состоялось в конце июля. "Неожиданностью данный документ не стал, поэтому и реакции рынка на него практически не было, - отмечают аналитики ИФК. - Федрезерв рассматривает первое за много лет снижение ставки скорее как предупредительную меру на фоне текущего замедления инфляции, при этом считает, что сейчас экономика США находится в середине цикла, а не вблизи его завершения, что предвещало бы рецессию, как ожидают многие".

Экономика США охарактеризована как устойчивая, дальнейшее снижение ключевой ставки пока не планируется - только если ситуация ухудшится, говорится в комментарии компании. "Мы оцениваем информацию нейтрально, при этом причин для снижения индексов после нее даже несколько больше, так как многие участники рынка рассматривают еще одно снижение ставки в 2019 как данность, - отмечают эксперты ИФК "Солид". - К тому же вновь на повестке тема с быстрым ростом дефицита бюджета США - к 30 сентября он будет на 9% выше прогноза, а это серьезное расхождение. Возможно, по этой причине Трамп пока отказался от снижения налогов, сославшись на сильную экономику в данный момент. Комплекс этих факторов может обеспечить коррекцию индексов США в ближайшие дни".