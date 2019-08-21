Рубль усилил рост к доллару и евро в среду вечером благодаря выросшей нефти и спросу на риск

Москва. 21 августа. Доллар США и евро ускорили падение на "Московской бирже" в среду вечером, рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая потери предыдущих дней, благодаря растущим нефтяным ценам и активизации спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

Курс доллара США составил 65,745 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 82 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,9525 руб./EUR1, подешевев на 91,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 86,3 копейки - до 68,99 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепился по отношению к доллару и евро 21 августа благодаря растущим мировым ценам на нефть, а также повышению "аппетита к риску" у глобальных инвесторов, что привело к росту большинства валют стран с развивающейся экономикой по отношению к доллару. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,27% - до $60,79 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,23% - до $56,26 за баррель.

Цены на нефть сократили подъем после публикации министерством энергетики США данных о запасах энергоносителей за минувшую неделю. Запасы нефти в Штатах снизились впервые за три недели, однако темпы их сокращения были ниже ожиданий. Кроме того, запасы бензина неожиданно выросли. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 августа, снизились на 2,73 млн баррелей, показали данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали более существенное падение запасов - на 3,1 млн баррелей. Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 2,49 млн баррелей. Запасы бензина в Штатах выросли на 312 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,61 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 200 тыс. баррелей.

"Сегодня российский рубль заметно укрепился в основных валютных парах, чему способствовал целый ряд позитивных факторов, в том числе рост нефтяных цен, которые локально превышали отметку $61 за баррель сорта Brent. На этом фоне доллар еще в первой половине дня опустился ниже 66 руб./$1 и всю вторую половину дня торговался ниже данного уровня. При этом мировые фондовые рынки уверенно растут, в том числе российский индекс РТС прибавил сегодня порядка 1,2%. Главным событием этой недели, которого инвесторы ждут с нетерпением, должно стать выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле. От этого выступления участники рынка ждут прояснения позиции американского регулятора в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики. До этого, по всей видимости, доллар на внутреннем рынке будет торговаться чуть ниже отметки 66 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "в среду рубль наряду с большинством других валют стран с развивающейся экономикой демонстрировал положительную динамику. К окончанию рабочего дня рубль укрепился более чем на 1% к доллару и евро. Схожий рост на площадках emerging markets наблюдался лишь у южноафриканского рэнда (около 0,9%), тогда как другие валюты выросли гораздо скромнее. Основными факторами, позволявшими рублю пребывать в числе лидеров укрепления на развивающихся рынках, являлись конвертация валютной выручки в рамках подготовки к основным налоговым платежам, растущие цены на нефть и некоторое улучшение геополитического фона после поддержания американским президентом идеи возвращения России в формат G8. На следующей неделе в понедельник банкам предстоят окончательные расчеты по НДС, акцизам и НДПИ, а в среду налоговый период завершат платежи по налогу на прибыль. Совокупный отток ликвидности до конца налогового периода может превысить 1 трлн рублей".

"В середине недели курс рубля умеренно укрепляется. На российскую валюту в настоящее время действуют несколько разнонаправленных факторов. С одной стороны, рубль получает поддержку со стороны стартовавшего налогового периода, а также нефтяных цен, уверенно вернувших себе позиции выше $60 за баррель сорта Brent под влиянием новостей о сокращении экспорта сырья Саудовской Аравией, локального ослабления напряженности между США и Китаем и статистики по запасам нефти в США. Кроме того, появившиеся накануне разговоры о возвращении России в состав G8 несколько смягчают геополитический фактор в отношении отечественных активов. С другой стороны, в целом рубль, как и большинство активов развивающихся стран, продолжает находиться под давлением угрозы эскалации торгового конфликта США и Китая, а также развития финансового кризиса в Аргентине", - считает главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович.

По мнению Покатовича, "отметка 67 руб./$1 является краткосрочным рубежом ослабления для российской валюты. Движение в направлении значений 68-69 руб./$1 возможно только при появлении значительных негативных поводов. В начале этой недели рубль мог быть несколько перепродан как на фоне роста рыночного пессимизма из-за ужесточения торгового конфликта США и Китая, так и из-за периода дивидендной конвертации в валюту. Тот факт, что мы не наблюдаем обрушения спроса нерезидентов на российский суверенный долг и в принципе не видим бегства из российских активов, позволяет предположить, что рублю удастся избежать более глубокой девальвации в перспективе ближайших недель".

Аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко отмечают, что "рубль стал укрепляться еще во вторник. Спрос на валюту, который оказывал давление на рубль, судя по всему, был исчерпан, а экспортеры увеличили предложение валюты в преддверии налоговых выплат на будущей неделе. Валюты развивающихся стран также начали восстанавливаться с локальных минимумов. Сегодня рубль снова дорожает на общем благоприятном фоне - валюты emerging markets растут, а цена Brent закрепилась выше $60 за баррель. Сегодня вечером большое влияние на мировые рынки может оказать публикация протокола июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке США, особенно если он продемонстрирует отсутствие единой позиции в руководстве Федрезерва с точки зрения дальнейшей траектории изменения процентных ставок и более жесткий, чем предполагает рынок, настрой регулятора. В этом случае можно ожидать глобального укрепления доллара. Комментарии представителей ФРС за последние несколько недель свидетельствуют о том, что одни из них не уверены в обоснованности дальнейшего снижения ставок, а другие считают, что такое снижение следует рассматривать просто как "корректировку в середине цикла". Между тем в условиях неопределенности вокруг американо-китайских торговых споров финансовые рынки надеются на более решительное смягчение денежно-кредитной политики в США и ожидают снижения ставки федеральных фондов более чем на 1 процентный пункт к концу 2020 года".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 августа на 52,1 копейки, до 66,2630 руб./$1, и снизил курс евро на 47,77 копейки, до 73,4989 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в среду на 61,74 копейки по отношению ко вторнику и составил 66,1279 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 67,84 копейки и составил 66,0354 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 816,675 млн, из которых $736,754 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 79,921 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 53 копейки по отношению ко вторнику, до 73,3924 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 62,33 копейки - до 73,2777 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR681,449 млн, из которых EUR176,324 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR505,125 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне 7,38% годовых. При этом ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, составив 7,46%, 7,59% и 7,61% годовых, соответственно. И лишь ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 2 базисных пункта - до 7,39% годовых.