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21 августа 2019 года 19:30

Рынок акций РФ вырос третьи торги подряд на внешнем оптимизме, лидировали Россети

Москва. 21 августа. Рынок акций РФ в среду вырос третьи торги подряд на фоне подъема мировых фондовых площадок и нефти в ожидании смягчения монетарной политики мировыми центробанками, индекс РТС забрался на 1280 пунктов, а индекс МосБиржи забуксовал на месте из-за резкого укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2673,95 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1280,19 пункта (+1,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар упал до 65,79 рубля (-0,77 рубля).

Подорожали акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,9% и +2% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%).

Совет директоров "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%) рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года в размере 15,34 рубля на одну обыкновенную акцию; реестр акционеров по промежуточным дивидендам закрывается 11 октября.

Согласно отчету компании, чистая прибыль "Роснефти" за первое полугодие 2019 года выросла на 9% и составила 325 млрд рублей. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год.

Просели бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%; и -1,4% "префы", до 31,47 рубля).

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с 44 рублей до 30 рублей за штуку, по данным агентства Bloomberg. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до "продавать".

Индексный провайдер MSCI понизил вес акций "ЛУКОЙЛа" в своих индексах на 5%, как и ожидалось, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. По оценкам эксперта, потенциальный пассивный отток из акций "ЛУКОЙЛа" из-за снижения веса в индексах MSCI составит около $150 млн.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite остался на уровне вторника) - инвесторы оценивали риски рецессии в США и возможные меры стимулирования со стороны американского правительства и центробанка. Однако "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,1-1,7%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,9%).

Во вторник президент США Дональд Трамп признал, что пошлины на китайские товары могут негативно сказаться на экономике Штатов, но заявил, что его жесткая позиция является необходимостью и принесет стране выгоду в долгосрочной перспективе.

Кроме того, президент намекнул, что рассматривает возможность временного снижения налогов с заработной платы и привязки федеральных налогов на доходы от инвестиций к темпам инфляции.

Вместе с тем Трамп отметил, что США "очень далеки от рецессии". "Дело в том, что если бы Федрезерв делал свою работу, мы получили бы огромное ускорение роста", - добавил президент, вновь возвращаясь к критике Федеральной резервной системы (ФРС). За день до этого он призвал снизить процентную ставку в США на 1 процентный пункт в течение короткого времени.

У председателя Федрезерва Джерома Пауэлла будет возможность ответить на критику в пятницу, когда он выступит с речью на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле. Также в среду будет обнародован протокол июльского заседания ФРС, на котором ставка была снижена на 0,25 процентного пункта, до текущих 2-2,25%.

Нефть выросла на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,45 млн баррелей. Вышедшие вечером в среду данные Минэнерго США подтвердили динамику статистики API: запасы нефти в стране, по оценке Минэнерго, сократились на 2,73 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,5 млн баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $60,61 за баррель (+1% и +0,5% накануне), октябрьская цена WTI - $56,06 за баррель (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон заметно улучшился на европейском отрезке торгов, но в России рынок решил консолидироваться по индексу МосБиржи. Акции "Роснефти" выросли на фоне отчетности за полугодие и на рекомендациях по размеру дивидендов. Самыми слабыми в среду оказались "префы" "Сургутнефтегаза", что выглядело вполне логично на фоне укрепления рубля, поддержку которому оказали аукционы ОФЗ.

Также в пользу рубля работают ожидания, что ведущие центральные банки будут более активно стимулировать экономическую активность, включая снижение ключевой ставки и количественные программы. В Европе основой покупок акций продолжают служить надежды, что ЕЦБ и ФРС синхронно будут смягчать условия денежной политики. Рынок даже смог проигнорировать очередное заявление со стороны Трампа о его неготовности заключить сделку с Китаем из-за текущего градуса противостояния, отмечает аналитик.

Рынок нефти подогрела статистика о сокращении запасов в США, также можно отметить, что нефтяные спекулянты поверили в масштабные глобальные стимулы от центральных банков. В целом российский рынок акций пока не готов активно расти, но возможные намеки на более мягкую политику ФРС могут активизировать покупателей. Это также продолжит поддерживать рубль, который был существенно перепродан в последние дни, считает Кочетков.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрий Бабин, очередные заявления президента США, в которых он вновь призвал ФРС к снижению ставки, а также подтверждение Трампом работы над проектом по снижению налогов снизили опасения по поводу возможного приближения рецессии в крупнейшей в мире экономике. Кроме того, президент США вновь высказался за возвращение России в G7 в 2020 году, и эту идею в телефонном разговоре с Трампом поддержал президент Франции. По словам источников, данный вопрос американский лидер обсудит с участниками "Большой семерки" на саммите во Франции 24-25 августа. И хотя шансы на подобное решение пока в лучшем случае выглядят как неопределенные, сам факт появления подобных заявлений от лидеров ведущих западных стран улучшает внешнеполитическую атмосферу, которая в последние годы для России была достаточно негативной.

Нефть Brent в среду протестировала $61 за баррель. Кроме напряженной обстановки на Ближнем Востоке, рост нефтяных цен подогрели данные API. Вечером в среду игроки ждут публикации протоколов июльского заседания ФРС, в которых попытаются увидеть сигналы о дальнейшей политике регулятора, отмечает эксперт.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) также отмечают, что если риторика протоколов ФРС будет "голубиной" (мягкой), это может придать стимул к росту рисковым активам и валютам развивающихся стран, в том числе и рублю. Кроме того, на этой неделе на рубль будут оказывать влияние выступления представителей ФРС США. Ключевое выступление состоится в пятницу, когда в рамках конференции центробанков в Джексон-Хоуле комментарии относительно монетарной политики даст глава ФРС Джером Пауэлл. "Мягкая" риторика председателя регулятора может привести к дальнейшему укреплению рубля к доллару США.

Директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников отмечает, что с выходом блока статистики в США до конца недели у рынков будут поводы для замера силы "быков".

Нефтяные цены с 8 августа находятся на локальном восходящем тренде, но интересно будет посмотреть на динамику при приближении цены Brent к сопротивлению $62,5 за баррель. Скорее всего, давление продавцов вновь возрастет и цены "нырнут" вниз. До конца летнего автомобильного сезона осталось не так много времени, поэтому история с сокращением запасов в США может скоро завершиться. Кроме того, до праздника Дня труда 2 сентября в США осталась еще неделя пикового летнего спроса на топливо.

Пока же наблюдается локальный рост на надеждах, что Саудовская Аравия поддержит котировки, а также из-за сообщений о новой атаке беспилотников на саудовское нефтяное месторождение. Нет уверенности, что у ОПЕК есть силы сдерживать снижение нефтяных цен за счет уступки доли рынка сланцевым нефтяникам США в 2020 году. Эксперты считают, что добыча нефти в США установит рекордные уровни в 2019 и 2020 годах (на уровне 12,3 млн баррелей в сутки и 13,3 млн б/с соответственно). Из нефтянки лучше покупать акции "Роснефти", которые удержали поддержку 395 рублей, и у компании вышла хорошая отчетность. В ближайшее время акции "Роснефти" могут показать динамику "лучше рынка", ближайшее сопротивление находится в районе 430 рублей, считает Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в среду выступили "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+6,3%), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5,1%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+4,5%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+3,3%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,1%), акции "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,9%).

Подросли акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+1,9%, до 1926,5 рубля) - совет директоров группы рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 48,8 рубля на акцию.

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-4,9%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,6%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-2,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,687 млрд рублей (из них 9,367 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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