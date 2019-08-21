21 августа 2019 года 18:37
Цены евробондов РФ слегка снижаются в среду вслед за котировками US Treasuries
Москва. 21 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка снижаются вслед за развернувшимися вниз ценами US Treasuries на фоне роста у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 8 базисных пунктов по отношению к закрытию 20 августа - до 112,75% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта к закрытию вторника и составила 2,975% годовых).
Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК уменьшилась на 6 базисных пунктов относительно итогов 20 августа, составив 101,13% от номинала. Их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 1,48% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился и составил 149,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году опустились по отношению ко вторнику на 18 базисных пунктов - до 126,41% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 4,13% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 20 базисных пунктов, до 122,32% от номинала (доходность увеличилась также на 1 пункт - до 4,10% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году уменьшились в цене на 8 базисных пунктов, подешевев до 108,51% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 15 базисных пунктов, подешевев до 117,53% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 4,18% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 1 пункт, до 105,89% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,385% годовых).
И лишь евробонды РФ с погашением в 2023 году выросли в цене на 11 базисных пунктов, до 108,56% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 2,64% годовых).
"Сегодня торги в секторе российских еврооблигаций проходят довольно спокойно. Котировки большинства выпусков слегка снижаются, повторяя движение US Treasuries, которые в свою очередь падают в цене на фоне роста у глобальных инвесторов "аппетита к риску" и соответственно снижения интереса к "защитным активам". Участники рынка с нетерпением ждут публикацию сегодня вечером протокола июльского заседания Федрезерва США, а в конце недели - выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.
Опубликовано: /Финмаркет/
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