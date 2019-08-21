Потенциал роста акций Mosaic составляет 26,6% - ГК "ФИНАМ"

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций The Mosaic Company - одного из крупнейших в мире производителей и продавцов калийных и фосфорных удобрений. Акциям компании присвоена рекомендация "покупать", целевая цена - $25,0 при текущей рыночной цене менее $20, потенциал роста - 26,6%.

The Mosaic Company - один из крупнейших в мире производителей и продавцов калийных и фосфорных удобрений, ведущий свою деятельность в 40 странах через три ключевых направления бизнеса: производство фосфатов, производство карбоната калия и подразделение международной дистрибуции.

Согласно финансовому отчёту Mosaic, чистый убыток за три месяца с окончанием в июне составил $233,1 млн или 60 центов на акцию, при этом без учёта разовых статей была зафиксирована скорректированная прибыль на уровне 12 центов на акцию, тогда как аналитики ожидали 29 центов на бумагу. При этом выручка в отчетном периоде уменьшилась на 1,3% г/г с $2,20 млрд до $2,18 млрд, что также оказалось ниже прогнозов рынка в $2,32 млрд. Не слишком удачные результаты компании в отчётном периоде были связаны с дождями и наводнениями в США, приведшими к задержке весенних сельскохозяйственных работ и сопутствующему ослаблению спроса на удобрения.

Вместе с тем, неудачная динамика ключевых показателей уже привела к существенному снижению цен на акции компании в последние годы. И сравнение основных мультипликаторов Mosaic с медианными среди основных компаний-конкурентов, а также по химической отрасли и отрасли "сырье и материалы" в целом, позволяет заключить, что компания существенно недооценена по большинству показателей. Поэтому аналитики "ФИНАМА" хотя и снизили целевую цену акций Mosaic, но сохранили по ним рекомендацию "покупать".

"Оптимистичные ожидания в отношении финансовых результатов следующего года и заметная недооценённость по мультипликаторам выступают в пользу дальнейшего роста акций Mosaic. Проведенная нами оценка стоимости Mosaic позволяет считать акции компании недооцененными, при этом потенциал их роста на ближайшие 12 месяцев с фундаментальной точки зрения составляет порядка 26,6%", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Калмыкова.