.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Потенциал роста акций Mosaic составляет 26,6% - ГК "ФИНАМ"
.
21 августа 2019 года 16:44
Потенциал роста акций Mosaic составляет 26,6% - ГК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций The Mosaic Company - одного из крупнейших в мире производителей и продавцов калийных и фосфорных удобрений. Акциям компании присвоена рекомендация "покупать", целевая цена - $25,0 при текущей рыночной цене менее $20, потенциал роста - 26,6%. The Mosaic Company - один из крупнейших в мире производителей и продавцов калийных и фосфорных удобрений, ведущий свою деятельность в 40 странах через три ключевых направления бизнеса: производство фосфатов, производство карбоната калия и подразделение международной дистрибуции. Согласно финансовому отчёту Mosaic, чистый убыток за три месяца с окончанием в июне составил $233,1 млн или 60 центов на акцию, при этом без учёта разовых статей была зафиксирована скорректированная прибыль на уровне 12 центов на акцию, тогда как аналитики ожидали 29 центов на бумагу. При этом выручка в отчетном периоде уменьшилась на 1,3% г/г с $2,20 млрд до $2,18 млрд, что также оказалось ниже прогнозов рынка в $2,32 млрд. Не слишком удачные результаты компании в отчётном периоде были связаны с дождями и наводнениями в США, приведшими к задержке весенних сельскохозяйственных работ и сопутствующему ослаблению спроса на удобрения. Вместе с тем, неудачная динамика ключевых показателей уже привела к существенному снижению цен на акции компании в последние годы. И сравнение основных мультипликаторов Mosaic с медианными среди основных компаний-конкурентов, а также по химической отрасли и отрасли "сырье и материалы" в целом, позволяет заключить, что компания существенно недооценена по большинству показателей. Поэтому аналитики "ФИНАМА" хотя и снизили целевую цену акций Mosaic, но сохранили по ним рекомендацию "покупать". "Оптимистичные ожидания в отношении финансовых результатов следующего года и заметная недооценённость по мультипликаторам выступают в пользу дальнейшего роста акций Mosaic. Проведенная нами оценка стоимости Mosaic позволяет считать акции компании недооцененными, при этом потенциал их роста на ближайшие 12 месяцев с фундаментальной точки зрения составляет порядка 26,6%", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Калмыкова.
.
21 августа 2019 года 19:40
Москва. 21 августа. Доллар США и евро ускорили падение на "Московской бирже" в среду вечером, рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая потери предыдущих дней, благодаря растущим нефтяным ценам и активизации спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. читать дальше
.21 августа 2019 года 19:30
Москва. 21 августа. Рынок акций РФ в среду вырос третьи торги подряд на фоне подъема мировых фондовых площадок и нефти в ожидании смягчения монетарной политики мировыми центробанками, индекс РТС забрался на 1280 пунктов, а индекс МосБиржи забуксовал на месте из-за резкого укрепления рубля. читать дальше
.21 августа 2019 года 18:37
Москва. 21 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка снижаются вслед за развернувшимися вниз ценами US Treasuries на фоне роста у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными. читать дальше
.21 августа 2019 года 18:36
БКС закрыл торговую идею "Лонг в GDR Тинькофф банка" и поставил на пересмотр прогнозную цену и рекомендацию для бумаг банка
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в GDR Тинькофф банка" с учетом отсутствия катализаторов после сильных результатов за второй квартал 2019 года, а также на фоне растущих опасений по поводу качества активов, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Елены Царевой. Кроме того,... читать дальше
.21 августа 2019 года 18:05
Августовские недельные данные продолжают показывать дефляцию, которая, между тем, усиливается, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Такое положение вещей позволяет ожидать замедления темпов роста потребительских цен в годовых терминах до уровней 4,2-4,3% по... читать дальше
.21 августа 2019 года 17:40
Существующие риски уже нашли отражение в значительном ослаблении рубля к доллару - Уральский Банк Реконструкции и Развития
Можно с достаточно большой долей вероятности сказать, что существующие риски уже нашли отражение в значительном ослаблении рубля к доллару, говорится в комментарии Уральского Банка Реконструкции и Развития. Так, курс в ближайшее время и до конца года вряд ли превысит 69 рублей за доллар. При этом... читать дальше
.21 августа 2019 года 17:13
ITI Capital открыл идею на покупку акций Норильского никеля: Текущая цена: 15 102 руб./акция; целевая цена: 16 950 (+12% с учетом дивидендов до конца года); уровень поддержки: 14 500 руб./акция. "Мы считаем акции Норильского никеля, крупнейшего производителя никеля и палладия, привлекательными... читать дальше
.21 августа 2019 года 16:22
Понимая, что снижение ключевых процентных ставок до сих пор привело только к падению доходности по облигациям более устойчивых компаний, но никак не помогло малым и частным предприятиям, Народный банк Китая (ЦБ страны) в прошедшие выходные наконец объявил о новом ориентире для оценки стоимости... читать дальше
.21 августа 2019 года 15:50
"Рубль начал свой путь на укрепление с самого утра. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4020 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,38%, недельная снизилась до 7,39%, а месячная осталась на уровне 7,46%. Очередные аукционы ОФЗ также послужили фактором... читать дальше
.21 августа 2019 года 15:49
Москва. 21 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая потери предыдущих дней, благодаря растущим нефтяным ценам и активизации спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. читать дальше
.21 августа 2019 года 15:17
Совокупный отток ликвидности до конца налогового периода может превысить 1 трлн руб. - ИК "Велес Капитал"
В среду рубль наряду с большинством других валют EM демонстрирует положительную динамику. К середине дня отечественная валюта укреплялась примерно на 0,6% к доллару и евро, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка Аналитического департамента ИК "Велес Капитал"... читать дальше
.21 августа 2019 года 14:37
В середине недели курс рубля умеренно укрепляется, двигаясь вокруг отметки 66,1, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. На российскую валюту в настоящее время действуют несколько разнонаправленных факторов, отмечает эксперт. С одной стороны, рубль получает... читать дальше
.21 августа 2019 года 14:15
Во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте ушел в отставку после выступления на специальной сессии Сената страны. Это случилось после того, как лидер партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини уведомил Конте о разрыве коалиции и потребовал проведения досрочных выборов, сообщается в... читать дальше
.21 августа 2019 года 13:48
Время нового глобального кризиса ещё не настало, поскольку американская экономика не испытывает серьёзных проблем, а фондовый рынок США не перегрет, говорится в комментарии начальника отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Константина Бушуева. С последнего мирового кризиса прошло уже больше... читать дальше
.21 августа 2019 года 13:25
Потенциал для ослабления рубля все еще сохраняется, что делает неинтересной покупку ОФЗ - Райффайзенбанк
"По нашему мнению, потенциал для ослабления рубля все еще сохраняется (хотя в налоговый период может быть какое-то восстановление), что делает неинтересной покупку ОФЗ (даже длинные бумаги не имеют почти никакой премии к RUONIA). Кроме того, на фоне такой волатильности курса рубля (хотя, по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.