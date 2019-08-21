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21 августа 2019 года 17:13
ITI Capital открыл идею на покупку акций Норильского никеля
ITI Capital открыл идею на покупку акций Норильского никеля: Текущая цена: 15 102 руб./акция; целевая цена: 16 950 (+12% с учетом дивидендов до конца года); уровень поддержки: 14 500 руб./акция. "Мы считаем акции Норильского никеля, крупнейшего производителя никеля и палладия, привлекательными для покупки по итогам публикации сильных финансовых результатов, прогнозов роста спроса на никель, высокой дивидендной доходности", - указывает старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук. 20 августа Норникель опубликовал сильные финансовые результаты по МСФО за 2К19, которые оказались выше консенсус-прогноза Bloomberg, говорится в комментарии аналитика ITI Capital. Выручка компании увеличилась до $6,3 млрд (+8% г/г), EBITDA выросла на 21% до $3,7 млрд, чистая прибыль компании увеличилась на 81% г/г, до $3 млрд. EBITDA margin составила 59%, ROE 99%. Совет директоров Норникеля рекомендовал промежуточные дивиденды за 1П19 в размере 883,93 руб./ао, что оказалось лучше прогнозируемых ITI Capital 800 руб./ао. Общая сумма выплат - $2,1 млрд (FCF за 1П19: $2,2 млрд). Дивидендная доходность может составить 5,9%, дата закрытия реестра - 7 октября 2019 г. Предполагается, что дивиденды за 2П могут быть сопоставимы или выше, таким образом, годовая дивидендная доходность может составить 12-13%. "Динамика котировок акций Норникеля отстает от цен на никель, - подчеркивает Анна Лакейчук. - Так, с начала года котировки Норникеля выросли на 18%, при этом никель вырос на 49%, и +25% с начала июля. Динамика цен на никель подпитывается позитивными ожиданиями развития рынка электрокаров и планов Индонезии (крупнейший производитель никелевой руды - доля мирового рынка около 10%) ускорить ввод запрета на экспорт никелевой руды, который ранее ожидался в 2022 г. Мы считаем, что разрыв в динамике котировок должен сократиться, а стоимость акций НорНикеля в ближайшее время (до конца года) достигнет уровня 16950 рублей".
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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