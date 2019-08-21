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21 августа 2019 года 17:40
Существующие риски уже нашли отражение в значительном ослаблении рубля к доллару - Уральский Банк Реконструкции и Развития
Можно с достаточно большой долей вероятности сказать, что существующие риски уже нашли отражение в значительном ослаблении рубля к доллару, говорится в комментарии Уральского Банка Реконструкции и Развития. Так, курс в ближайшее время и до конца года вряд ли превысит 69 рублей за доллар. При этом повышение цены на нефть и снижение градуса конфликта между США и Китаем может привести к укреплению рубля до уровня уже достигавшихся в этом году границ - 62-63 рубля за доллар. Дальнейшее укрепление рубля в России вряд ли будет полезно уже российскому бюджету, считает операционный директор казначейства УБРР Владимир Зотов. По мнению эксперта, предсказывать курс рубля по отношению к доллару в настоящих условиях - дело неблагодарное. Сейчас на него оказывают влияние сразу три фактора: обострение торгового конфликта США и Китая, цена на нефть и общая экономическая ситуация в России и в мире. При этом первый фактор носит наиболее непредсказуемый характер. Так, в начале этой недели, на фоне отложенных санкций на полный запрет торговли с Huawei, рынки немного подросли. Рост поддержал Трамп, заявив, что реальной угрозы экономической рецессии не существует, и все опасения инвесторов напрасны. Но уже сегодня ситуация изменилась на фоне обвинения в нарушении суверенитета страны и границ национального интереса Вашингтона по отношению к Китаю из-за ожидаемых поставок истребителей F-16V Тайваню.
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.21 августа 2019 года 14:37
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