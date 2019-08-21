Рубль укрепляется к доллару и евро в среду днем, отыгрывая рост нефти и активизацию спроса на риск

Москва. 21 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая потери предыдущих дней, благодаря растущим нефтяным ценам и активизации спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

Курс доллара США составил 65,915 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 65 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,1875 руб./EUR1, подешевев на 68 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 66,2 копейки - до 69,19 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 августа на 52,1 копейки, до 66,2630 руб./$1, и снизил курс евро на 47,77 копейки, до 73,4989 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется по отношению к доллару и евро 21 августа благодаря растущим мировым ценам на нефть, а также повышению "аппетита к риску" у глобальных инвесторов, что привело к росту большинства валют стран с развивающейся экономикой по отношению к доллару. Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов в среду на сигналах снижения запасов топлива в США и новости о продлении ограничений на нефтедобычу в Канаде. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,75% - до $61,08 за баррель. Цена Brent превысила $61 за баррель впервые за неделю. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 1,39% - до $56,91 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил о снижении запасов на прошлой неделе на 3,45 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут обнародованы в среду; опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 1,5 млн баррелей (до этого запасы росли две недели подряд). Тем временем власти канадской провинции Альберта, главного нефтедобывающего региона страны, приняли решение продлить меры по ограничению добычи до декабря 2020 года. Ранее ожидалось, что лимит, введенный в январе, будет отменен до конца года после введения в эксплуатацию нефтепровода компании Enbridge, однако задержки с получением регуляторных одобрений привели к переносу сроков сдачи этого проекта.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "в среду рубль наряду с большинством других валют emerging markets демонстрирует положительную динамику. К середине дня отечественная валюта укрепилась примерно на 0,9% к доллару и евро. Большинство валют emerging markets демонстрируют более скромное укрепление. Основными факторами, позволяющими рублю пребывать в числе лидеров роста на развивающихся рынках, выступают конвертация валютной выручки в рамках подготовки к основным налоговым платежам, растущие цены на нефть и некоторое улучшение геополитического фона после поддержания американским президентом идеи возвращения России в формат G8. На следующей неделе в понедельник банкам предстоят окончательные расчеты по НДС, акцизам и НДПИ, а в среду налоговый период завершат платежи по налогу на прибыль. Совокупный отток ликвидности до конца налогового периода может превысить 1 трлн рублей".

"В середине недели курс рубля умеренно укрепляется. На российскую валюту в настоящее время действуют несколько разнонаправленных факторов. С одной стороны, рубль получает поддержку со стороны стартовавшего налогового периода, а также нефтяных цен, уверенно вернувших себе позиции выше $60 за баррель сорта Brent под влиянием новостей о сокращении экспорта сырья Саудовской Аравией, локального ослабления напряженности между США и Китаем и статистики по запасам нефти в США от API. Кроме того, появившиеся накануне разговоры о возвращении России в состав G8 несколько смягчают геополитический фактор в отношении отечественных активов. С другой стороны, в целом рубль, как и большинство активов развивающихся стран, продолжает находиться под давлением угрозы эскалации торгового конфликта США и Китая, а также развития финансового кризиса в Аргентине", - считает главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович.

По мнению Покатовича, "отметка 67 руб./$1 является краткосрочным рубежом ослабления для российской валюты. Движение в направлении значений 68-69 руб./$1 возможно только при появлении значительных негативных поводов. В начале этой недели рубль мог быть несколько перепродан как на фоне роста рыночного пессимизма из-за ужесточения торгового конфликта США и Китая, так и из-за периода дивидендной конвертации в валюту. Тот факт, что мы не наблюдаем обрушения спроса нерезидентов на российский суверенный долг и в принципе не видим бегства из российских активов, позволяет предположить, что рублю удастся избежать более глубокой девальвации в перспективе ближайших недель".

Аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко отмечают, что "рубль стал укрепляться еще во вторник. Спрос на валюту, который оказывал давление на рубль, судя по всему, был исчерпан, а экспортеры увеличили предложение валюты в преддверии налоговых выплат на будущей неделе. Валюты развивающихся стран также начали восстанавливаться с локальных минимумов. Сегодня рубль снова дорожает на общем благоприятном фоне - валюты emerging markets растут, а цена Brent закрепилась выше $60 за баррель после публикации API данных о сокращении запасов нефти в США. Сегодня вечером большое влияние на мировые рынки может оказать публикация протокола июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке США, особенно если он продемонстрирует отсутствие единой позиции в руководстве Федрезерва с точки зрения дальнейшей траектории изменения процентных ставок и более жесткий, чем предполагает рынок, настрой регулятора. В этом случае можно ожидать глобального укрепления доллара. Комментарии представителей ФРС за последние несколько недель свидетельствуют о том, что одни из них не уверены в обоснованности дальнейшего снижения ставок, а другие считают, что такое снижение следует рассматривать просто как "корректировку в середине цикла". Между тем в условиях неопределенности вокруг американо-китайских торговых споров финансовые рынки надеются на более решительное смягчение денежно-кредитной политики в США и ожидают снижения ставки федеральных фондов более чем на 1 процентный пункт к концу 2020 года".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне 7,38% годовых. При этом ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, составив 7,46%, 7,59% и 7,61% годовых, соответственно. И лишь ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 2 базисных пункта - до 7,39% годовых.