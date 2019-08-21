Совокупный отток ликвидности до конца налогового периода может превысить 1 трлн руб. - ИК "Велес Капитал"

В среду рубль наряду с большинством других валют EM демонстрирует положительную динамику. К середине дня отечественная валюта укреплялась примерно на 0,6% к доллару и евро, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка Аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Схожий рост на площадках EM наблюдался лишь у южноафриканского рэнда, тогда как другие валюты укреплялись гораздо скромнее.

Эксперт ИК полагает, что основными факторами, позволяющими рублю пребывать в числе лидеров укрепления на развивающихся рынках, выступают конвертация валютной выручки в рамках подготовки к основным налоговым платежам, растущие цены на нефть и некоторое улучшение геополитического фона после поддержания американским президентом идеи возвращения РФ в формат G7.

"На следующей неделе в понедельник банкам предстоят окончательные расчеты по НДС, акцизам и НДПИ, а в среду налоговый период завершат платежи по налогу на прибыль, - напоминает Юрий Кравченко. - Совокупный отток ликвидности до конца налогового периода может превысить 1 трлн руб. По итогам недельного депозитного аукциона ЦБ позиция банков по рублевой ликвидности практически не изменилась, поэтому ближе к проведению основных платежей в следующий понедельник можно ожидать увеличения спроса банков на ликвидность в рамках операций с Федеральным казначейством".