Рынок акций РФ утром подрос по индексу РТС за счет нефти и укрепления рубля, подорожала Роснефть на отчете

Москва. 21 августа. Рынок акций РФ утром в среду подрос по индексу РТС на фоне дорожающей нефти, укрепления рубля и наметившегося подъема в Европе, выросли подогретые отчетом и новостями о дивидендах акции "Роснефти".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2673,62 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1271,05 пункта (+0,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 66,27 рубля (-0,3 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Роснефти" (+1,4%, до 413,65 рубля), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%).

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года в размере 15,34 рубля на одну обыкновенную акцию; реестр акционеров по промежуточным дивидендам закрывается 11 октября.

Согласно отчету компании, чистая прибыль "Роснефти" за первое полугодие 2019 года выросла на 9% и составила 325 млрд рублей. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год.

Просели бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%; и -0,6% "префы", до 31,72 рубля), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%).

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с 44 рублей до 30 рублей за штуку, по данным агентства Bloomberg. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до "продавать".

Индексный провайдер MSCI понизил вес акций "ЛУКОЙЛа" в своих индексах на 5%, как и ожидалось, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. По оценкам эксперта, потенциальный пассивный отток из акций "ЛУКОЙЛа" из-за снижения веса в индексах MSCI составит около $150 млн.

В США индексы во вторник снизились впервые за четыре сессии, инвесторы оценивали сигналы о состоянии экономики США и отчетность ряда крупных ритейлеров.

Ранее президент США вновь раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС) и ее председателя Джерома Пауэлла за недальновидность и призвал в короткие сроки снизить базовую процентную ставку на 1 процентный пункт.

Рынок ждет выступления председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дэли и заместителя председателя совета управляющих американского ЦБ Рэндала Куорлза. Выступления руководства Федрезерва продолжатся в четверг, когда в Джексон-Хоуле в штате Вайоминг стартует ежегодный симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити. Глава ФРС Пауэлл выступит на симпозиуме в пятницу.

Дополнительное давление на фондовые рынки оказало возобновившее снижение доходности гособлигаций США. В ходе торгов доходность 10-летних US Treasuries снижалась на 4 базисных пункта, до 1,55%.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite остался на уровне вторника) - инвесторы оценивали риски рецессии в США и возможные меры стимулирования со стороны американского правительства и центробанка. Однако "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,6-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,6%).

Во вторник президент США Трамп признал, что пошлины на китайские товары могут негативно сказаться на экономике Штатов, но заявил, что его жесткая позиция является необходимостью и принесет стране выгоду в долгосрочной перспективе.

Кроме того, президент намекнул, что рассматривает возможность временного снижения налогов с заработной платы и привязки федеральных налогов на доходы от инвестиций к темпам инфляции.

Вместе с тем Трамп отметил, что США "очень далеки от рецессии". "Дело в том, что если бы Федрезерв делал свою работу, мы получили бы огромное ускорение роста", - добавил президент, вновь возвращаясь к критике Федеральной резервной системы (ФРС). За день до этого он призвал снизить процентную ставку в США на 1 процентный пункт в течение короткого времени.

У председателя Федрезерва Джерома Пауэлла будет возможность ответить на критику в пятницу, когда он выступит с речью на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле. Также в среду будет обнародован протокол июльского заседания ФРС, на котором ставка была снижена на 0,25 процентного пункта, до текущих 2-2,25%.

Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 20 августа. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $60,47 за баррель (+0,7% и +0,5% накануне), сентябрьская цена WTI - $56,35 за баррель (+0,4% и -0,02% во вторник).

Как стало известно накануне из отчета API, собирающего данные на добровольной основе, объем нефтяных запасов в Штатах по итогам минувшей недели сократился на 3,45 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 1,5 млн баррелей. До этого запасы росли две недели подряд.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, просадка западных площадок прошла неагрессивно, без каких-то новостей, что стало следствием фиксации прибыли игроками после роста последних дней. Расклад сил в среду говорит о том, что настроения инвесторов скорее позитивны - дорожает нефть и растут фондовые фьючерсы в США.

Для российского рынка акций возможный подъем будет ограничиваться уровнем 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Для дальнейшего восхождения нужны новые драйверы. При достижении сопротивления по индексу МосБиржи рекомендуется фиксировать часть спекулятивных покупок, сделанных в пятницу и понедельник.

Поддержку индексам оказывают растущие бумаги "Роснефти" после отчета, однако проседает "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и перегретые бумаги "Норникеля" (хотя бумаги ГМК продолжают поддерживать ожидания промежуточных дивидендов). Нефть Brent смогла превысить $60 за баррель на фоне данных API. Если данные Минэнерго США по запасам выйдут позитивными, хотя бы на уровне прогноза (-1,9 млн баррелей), то нефть получит новый драйвер для роста. Пока ближайшей целью подъема нефтяных котировок является отметка $64 за баррель, где часть "лонгов" лучше прикрыть, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, текущий рост котировок нефти можно назвать авансом от оптимистов, которые рассчитывают на возобновление переговоров США и КНР, а также на заявления о новых стимулах со стороны центральных банков. Для российского рынка акций есть и свои позитивные моменты. Трамп вслед за Францией предложил вернуть РФ в G8. Конечно, это лишь теоретическая возможность, но сам факт разговоров говорит об определенной смене вектора отношения к РФ. Рубль укрепляет свои позиции как за счет дорожающей нефти, так и спроса на ОФЗ.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов отмечает, что после ралли глобальные фондовые рынки замерли в ожидании протоколов заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла в пятницу на конференции центральных банков в Джексон-Хоуле. Изменить эту стагнацию способны слабые предварительные PMI в секторе промышленности и услуг США и еврозоны (выйдут в четверг). Особенно на фоне снижающегося промпроизводства есть опасения выхода разочаровывающих статданных из Штатов. Что же касается саммита G7, который пройдет во Франции 24-26 августа, то существенных прорывов не ожидается. Традиционными темами станут проблема замедления мировой экономики и торговые ограничения.

Инвесторы попытаются найти в публикуемых "минутках" ФРС признаки продолжения цикла снижения процентных ставок. Однако здесь не стоит ожидать серьезных сюрпризов, скорее стоит обратить внимание на ожидания членов FOMC по динамике ключевой ставки. Политическая напряженность в Италии после отставки Конте с поста главы правительства не должна оказать существенного влияния.

На рынке акций РФ в среду внутренним фактором роста выступает отчетность "Роснефти" за первое полугодие. Индекс МосБиржи будет проторговывать середину диапазона 2650-2700 пунктов, предпринимая попытки движения к его верхней границе, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+6,2%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+4,9%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+4%), акции МОЭСК (+2,6%).

Подросли ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+1,2%, до 1912,5 рубля) - совет директоров группы рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за I полугодие в размере 48,8 руб. на акцию.

Подешевели бумаги ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-1,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-1,1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,812 млрд рублей (из них 1,016 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").