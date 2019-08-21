.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром подрос по индексу РТС за счет нефти и укрепления рубля, подорожала Роснефть на отчете
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле замедлился до 2,8%
В июле рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,8% после повышения на 3,3% в июне. Динамика показателя оказалась слабее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,4%
 
Россию в 2020 году хотят пригласить на саммит G7
21 августа. FINMARKET.RU -Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили возможность приглашения России для участия в следующей встрече G7 в 2020 году, сообщила журналист CNN Кайли Атвуд в своем твиттере....
 
Более 9 млн заемщиков оказались на грани риска
1 октября ЦБ планирует включить очередную охлаждающую процедуру для рынка потребкредитования. Пока темпы его роста превышают 20% в год, что уже стало причиной нарастающего конфликта между Центробанком и Минэкономразвития. Однако с наступлением...
 
Автомобили дорожают в отсутствие субсидий
Повышение цен на автомобили Lada на 0,9% с 1 августа связано с тем, что концерн из-за истечения соглашения о промсборке не смог претендовать на компенсации ввозных пошлин на автокомпоненты, сказал источник "Коммерсанта" на рынке и подтвердил...
 
21 августа 2019 года 11:35

Рынок акций РФ утром подрос по индексу РТС за счет нефти и укрепления рубля, подорожала Роснефть на отчете

Москва. 21 августа. Рынок акций РФ утром в среду подрос по индексу РТС на фоне дорожающей нефти, укрепления рубля и наметившегося подъема в Европе, выросли подогретые отчетом и новостями о дивидендах акции "Роснефти".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2673,62 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1271,05 пункта (+0,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 66,27 рубля (-0,3 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Роснефти" (+1,4%, до 413,65 рубля), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%).

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года в размере 15,34 рубля на одну обыкновенную акцию; реестр акционеров по промежуточным дивидендам закрывается 11 октября.

Согласно отчету компании, чистая прибыль "Роснефти" за первое полугодие 2019 года выросла на 9% и составила 325 млрд рублей. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год.

Просели бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%; и -0,6% "префы", до 31,72 рубля), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%).

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с 44 рублей до 30 рублей за штуку, по данным агентства Bloomberg. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до "продавать".

Индексный провайдер MSCI понизил вес акций "ЛУКОЙЛа" в своих индексах на 5%, как и ожидалось, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. По оценкам эксперта, потенциальный пассивный отток из акций "ЛУКОЙЛа" из-за снижения веса в индексах MSCI составит около $150 млн.

В США индексы во вторник снизились впервые за четыре сессии, инвесторы оценивали сигналы о состоянии экономики США и отчетность ряда крупных ритейлеров.

Ранее президент США вновь раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС) и ее председателя Джерома Пауэлла за недальновидность и призвал в короткие сроки снизить базовую процентную ставку на 1 процентный пункт.

Рынок ждет выступления председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дэли и заместителя председателя совета управляющих американского ЦБ Рэндала Куорлза. Выступления руководства Федрезерва продолжатся в четверг, когда в Джексон-Хоуле в штате Вайоминг стартует ежегодный симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити. Глава ФРС Пауэлл выступит на симпозиуме в пятницу.

Дополнительное давление на фондовые рынки оказало возобновившее снижение доходности гособлигаций США. В ходе торгов доходность 10-летних US Treasuries снижалась на 4 базисных пункта, до 1,55%.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite остался на уровне вторника) - инвесторы оценивали риски рецессии в США и возможные меры стимулирования со стороны американского правительства и центробанка. Однако "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,6-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,6%).

Во вторник президент США Трамп признал, что пошлины на китайские товары могут негативно сказаться на экономике Штатов, но заявил, что его жесткая позиция является необходимостью и принесет стране выгоду в долгосрочной перспективе.

Кроме того, президент намекнул, что рассматривает возможность временного снижения налогов с заработной платы и привязки федеральных налогов на доходы от инвестиций к темпам инфляции.

Вместе с тем Трамп отметил, что США "очень далеки от рецессии". "Дело в том, что если бы Федрезерв делал свою работу, мы получили бы огромное ускорение роста", - добавил президент, вновь возвращаясь к критике Федеральной резервной системы (ФРС). За день до этого он призвал снизить процентную ставку в США на 1 процентный пункт в течение короткого времени.

У председателя Федрезерва Джерома Пауэлла будет возможность ответить на критику в пятницу, когда он выступит с речью на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле. Также в среду будет обнародован протокол июльского заседания ФРС, на котором ставка была снижена на 0,25 процентного пункта, до текущих 2-2,25%.

Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 20 августа. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $60,47 за баррель (+0,7% и +0,5% накануне), сентябрьская цена WTI - $56,35 за баррель (+0,4% и -0,02% во вторник).

Как стало известно накануне из отчета API, собирающего данные на добровольной основе, объем нефтяных запасов в Штатах по итогам минувшей недели сократился на 3,45 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 1,5 млн баррелей. До этого запасы росли две недели подряд.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, просадка западных площадок прошла неагрессивно, без каких-то новостей, что стало следствием фиксации прибыли игроками после роста последних дней. Расклад сил в среду говорит о том, что настроения инвесторов скорее позитивны - дорожает нефть и растут фондовые фьючерсы в США.

Для российского рынка акций возможный подъем будет ограничиваться уровнем 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Для дальнейшего восхождения нужны новые драйверы. При достижении сопротивления по индексу МосБиржи рекомендуется фиксировать часть спекулятивных покупок, сделанных в пятницу и понедельник.

Поддержку индексам оказывают растущие бумаги "Роснефти" после отчета, однако проседает "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и перегретые бумаги "Норникеля" (хотя бумаги ГМК продолжают поддерживать ожидания промежуточных дивидендов). Нефть Brent смогла превысить $60 за баррель на фоне данных API. Если данные Минэнерго США по запасам выйдут позитивными, хотя бы на уровне прогноза (-1,9 млн баррелей), то нефть получит новый драйвер для роста. Пока ближайшей целью подъема нефтяных котировок является отметка $64 за баррель, где часть "лонгов" лучше прикрыть, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, текущий рост котировок нефти можно назвать авансом от оптимистов, которые рассчитывают на возобновление переговоров США и КНР, а также на заявления о новых стимулах со стороны центральных банков. Для российского рынка акций есть и свои позитивные моменты. Трамп вслед за Францией предложил вернуть РФ в G8. Конечно, это лишь теоретическая возможность, но сам факт разговоров говорит об определенной смене вектора отношения к РФ. Рубль укрепляет свои позиции как за счет дорожающей нефти, так и спроса на ОФЗ.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов отмечает, что после ралли глобальные фондовые рынки замерли в ожидании протоколов заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла в пятницу на конференции центральных банков в Джексон-Хоуле. Изменить эту стагнацию способны слабые предварительные PMI в секторе промышленности и услуг США и еврозоны (выйдут в четверг). Особенно на фоне снижающегося промпроизводства есть опасения выхода разочаровывающих статданных из Штатов. Что же касается саммита G7, который пройдет во Франции 24-26 августа, то существенных прорывов не ожидается. Традиционными темами станут проблема замедления мировой экономики и торговые ограничения.

Инвесторы попытаются найти в публикуемых "минутках" ФРС признаки продолжения цикла снижения процентных ставок. Однако здесь не стоит ожидать серьезных сюрпризов, скорее стоит обратить внимание на ожидания членов FOMC по динамике ключевой ставки. Политическая напряженность в Италии после отставки Конте с поста главы правительства не должна оказать существенного влияния.

На рынке акций РФ в среду внутренним фактором роста выступает отчетность "Роснефти" за первое полугодие. Индекс МосБиржи будет проторговывать середину диапазона 2650-2700 пунктов, предпринимая попытки движения к его верхней границе, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+6,2%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+4,9%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+4%), акции МОЭСК (+2,6%).

Подросли ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+1,2%, до 1912,5 рубля) - совет директоров группы рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за I полугодие в размере 48,8 руб. на акцию.

Подешевели бумаги ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-1,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-1,1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,812 млрд рублей (из них 1,016 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 августа 2019 года 16:22
КНР реформирует систему процентных ставок для стимулирования кредитования - Julius Baer
Понимая, что снижение ключевых процентных ставок до сих пор привело только к падению доходности по облигациям более устойчивых компаний, но никак не помогло малым и частным предприятиям, Народный банк Китая (ЦБ страны) в прошедшие выходные наконец объявил о новом ориентире для оценки стоимости...    читать дальше
.
21 августа 2019 года 15:50
Очередные аукционы ОФЗ послужили одним из факторов укрепления рубля - "Открытие Брокер"
"Рубль начал свой путь на укрепление с самого утра. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4020 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,38%, недельная снизилась до 7,39%, а месячная осталась на уровне 7,46%. Очередные аукционы ОФЗ также послужили фактором...    читать дальше
.
21 августа 2019 года 15:49
Рубль укрепляется к доллару и евро в среду днем, отыгрывая рост нефти и активизацию спроса на риск
Москва. 21 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая потери предыдущих дней, благодаря растущим нефтяным ценам и активизации спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.    читать дальше
.
21 августа 2019 года 15:17
Совокупный отток ликвидности до конца налогового периода может превысить 1 трлн руб. - ИК "Велес Капитал"
В среду рубль наряду с большинством других валют EM демонстрирует положительную динамику. К середине дня отечественная валюта укреплялась примерно на 0,6% к доллару и евро, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка Аналитического департамента ИК "Велес Капитал"...    читать дальше
.
21 августа 2019 года 14:37
Отметка 67 за доллар - краткосрочный рубеж ослабления рубля - БКС
В середине недели курс рубля умеренно укрепляется, двигаясь вокруг отметки 66,1, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. На российскую валюту в настоящее время действуют несколько разнонаправленных факторов, отмечает эксперт. С одной стороны, рубль получает...    читать дальше
.
21 августа 2019 года 14:15
Инвесторы пока не видят больших рисков в связи с политическим кризисом в Италии - Julius Baer
Во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте ушел в отставку после выступления на специальной сессии Сената страны. Это случилось после того, как лидер партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини уведомил Конте о разрыве коалиции и потребовал проведения досрочных выборов, сообщается в...    читать дальше
.
21 августа 2019 года 13:48
Глобального кризиса в ближайшие годы не будет - "Открытие Брокер"
Время нового глобального кризиса ещё не настало, поскольку американская экономика не испытывает серьёзных проблем, а фондовый рынок США не перегрет, говорится в комментарии начальника отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Константина Бушуева. С последнего мирового кризиса прошло уже больше...    читать дальше
.
21 августа 2019 года 13:25
Потенциал для ослабления рубля все еще сохраняется, что делает неинтересной покупку ОФЗ - Райффайзенбанк
"По нашему мнению, потенциал для ослабления рубля все еще сохраняется (хотя в налоговый период может быть какое-то восстановление), что делает неинтересной покупку ОФЗ (даже длинные бумаги не имеют почти никакой премии к RUONIA). Кроме того, на фоне такой волатильности курса рубля (хотя, по...    читать дальше
.
21 августа 2019 года 12:57
Рынки с опаской ждут сигналов ФРС - FxPro
Новостной фон за прошедший день существенно испортился, сообщается в комментарии FxPro. Напротив, Трамп заявил, что рассматривает новую порцию налоговых стимулов для поддержания экономики, а долговые рынки закладывают в качестве основного сценария еще три дополнительных снижения процентной ставки...    читать дальше
.
21 августа 2019 года 12:38
"ВТБ Капитал" поднял оценку ADR Норникеля на 6%, подтвердив рекомендацию "покупать"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) на 6% - до $27,30 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как отмечается в обзоре "ВТБ Капитала", аналитики...    читать дальше
.
21 августа 2019 года 12:16
Некоторую поддержку ценам на нефть оказывает перспектива глобального смягчения экономической политики - AMarkets
Во вторник покупатели предприняли попытку прорваться выше указанного сопротивления, однако она не увенчалась успехом, напоминает в своем комментарии руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Давление на нефть оказали комментарии госсекретаря США Майка Помпео о том, что Huawei...    читать дальше
.
21 августа 2019 года 11:56
"ВТБ Капитал" снизил оценку GDR Тинькофф банка на 4%, подтвердив рекомендацию "держать"
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка на 4% - до $22 за штуку - на фоне понижения своих прогнозов по чистой прибыли банка на 2019-2020 годы на 2-6% и ожиданий ослабления рубля, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Рекомендация "держать"...    читать дальше
.
21 августа 2019 года 11:48
Акции Роснефти растут на нейтральном рынке после отчета - БКС
Политики продолжают играть на повышение биржевых индексов, несмотря на зловещие сигналы замедления экономики, сообщается в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. От главы ФРС Джерома Пауэлла рынки надеются услышать в пятницу в Джексон-Хоуле, не изменил ли он точку зрения,...    читать дальше
.
21 августа 2019 года 11:37
Потенциал укрепления рубля в ближайшей перспективе оцениваем, как ограниченный - Промсвязьбанк
"В среду ждем попыток перехода пары доллар/рубль к середине диапазона 65-67 руб., который мы считаем целевым на ближайшие дни, на фоне нормализации конъюнктуры мировых рынков и улучшения конъюнктуры рынка нефти. Ввиду непростой внешней конъюнктуры и отсутствия явных триггеров для заметного...    читать дальше
.
21 августа 2019 года 11:22
Спрос на ОФЗ поддерживается ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ РФ и смягчения монетарной политики мировыми Центробанками - Промсвязьбанк
Минфин РФ решил воспользоваться улучшением рыночной конъюнктуры и объявил о размещении на аукционе в среду длинных ОФЗ-ПД 26228 (погашение в апреле 2030 г.) на 20 млрд руб. и "инфляционных" ОФЗ-ИН 52002 на 5,34 млрд руб., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Объем предложения и дюрация бумаг...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.