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21 августа 2019 года 11:56

"ВТБ Капитал" снизил оценку GDR Тинькофф банка на 4%, подтвердив рекомендацию "держать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка на 4% - до $22 за штуку - на фоне понижения своих прогнозов по чистой прибыли банка на 2019-2020 годы на 2-6% и ожиданий ослабления рубля, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Тинькофф банка, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $27,16 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $19,08 за штуку.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Тинькофф Банк


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