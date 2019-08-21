Поддержку рублю окажет восстановление цен на нефть и фактор налогового периода - "Нордеа Банк"

"Российская валюта во вторник продемонстрировала неплохую динамику и укрепилась на 0.6% в паре с долларом США и на 0.4% в паре с евро, двигаясь в русле валют развивающихся стран. На относительно нейтральном внешнем фоне поддержку рублю оказал фактор налогового периода, а также восстановление нефтяных котировок до уровней выше $60/bbl в вечерние часы. Сегодня в первой половине дня рубль вполне может сохранить сильную динамику и закрепиться на текущих относительно комфортных уровнях. Размещение ОФЗ вряд ли окажет поддержку российской валюте, динамика которой на данный момент определяется преимущественно глобальными трендами и интересом к рисковым активам на глобальных площадках. В вечерние часы риск для рубля и валют развивающихся стран представляет собой публикация протокола заседания ФРС. Тональность протокола наверняка окажется менее мягкой, чем ожидают аналитики, что способно вернуть негативные настроения на финансовые рынки и оказать поддержку доллару США", - говорится в обзоре "Нордеа Банка".