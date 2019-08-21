Goldman Sachs понизил рекомендацию для "префов" Сургутнефтегаза до "продавать" и оценку в 1,5 раза

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с 44 рублей до 30 рублей за штуку, по данным агентства Bloomberg.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до "продавать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Сургутнефтегаза", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 48,44 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 31,91 рубля за штуку.