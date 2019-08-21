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21 августа 2019 года 10:43
Goldman Sachs понизил рекомендацию для "префов" Сургутнефтегаза до "продавать" и оценку в 1,5 раза
Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с 44 рублей до 30 рублей за штуку, по данным агентства Bloomberg. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до "продавать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Сургутнефтегаза", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 48,44 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 31,91 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Сургутнефтегаз
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21 августа 2019 года 16:22
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.21 августа 2019 года 12:16
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.21 августа 2019 года 11:56
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка на 4% - до $22 за штуку - на фоне понижения своих прогнозов по чистой прибыли банка на 2019-2020 годы на 2-6% и ожиданий ослабления рубля, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Рекомендация "держать"... читать дальше
.21 августа 2019 года 11:48
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.21 августа 2019 года 11:37
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