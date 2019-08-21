При отсутствии существенного внешнего негатива рубль может довольно быстро вернуться в диапазон 64-66/USD - РФПИ

После довольно резкого и неожиданного ослабления до 67.00/USD, на вчерашних торгах рублю удалось отыграть часть потерь и укрепиться на 0.6% до 66.50/USD с продолжением этих тенденций сегодня утром на внебиржевых торгах, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

По мнению эксперта, рост цен на нефть и отсутствие нового глобального негатива обеспечили необходимое условие для восстановления рубля, а возобновившиеся продажи от локальных компаний после их практически полного отсутствия в понедельник обеспечили достаточное условие для роста российской валюты.

"По-прежнему считаем, что фундаментально рубль довольно неплохо выглядит относительно других ЕМ валют, однако глобальные настроения и риски могут периодически добавлять ему волатильности. - отмечает Дмитрий Полевой. - При отсутствии существенного внешнего негатива рубль может довольно быстро вернуться в диапазон 64-66/USD, в том числе при поддержке предстоящего налогового периода. Слабость внутреннего спроса, комфортный график погашения внешнего долга частного сектора, все еще приемлемые цены на нефть и относительно высокие ставки по рублям - все это будет поддерживать профицит текущего счета и стабильность всего платежного баланса. При этом фактор неблагоприятной сезонности будет постепенно ослабевать в ближайшие месяцы, что также будет умеренно-позитивно (при прочих равных) для рубля. Сегодня же не исключаем попыток российской валюты приблизиться к отметке 66.00/USD, особенно в преддверии первичных аукционов Минфина".