21 августа 2019 года 10:19
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря растущей нефти
Москва. 21 августа. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущим ценам на нефть.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,26-66,40 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,2675 руб./$1 (-29,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,5225 руб./EUR1 (-34,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 32 копейки к уровню закрытия вторника, до 69,53 рубля.
Доллар при этом оказался на 51,65 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 45,41 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепился по отношению к доллару и евро на старте торгов 21 августа благодаря растущим мировым ценам на нефть, которые позитивно отреагировали на данные Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе. Как стало известно накануне из отчета API, объем нефтяных запасов в Штатах по итогам недели сократился на 3,45 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 1,5 млн баррелей. До этого запасы росли две недели подряд.
На этом фоне октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск подорожали на 0,63% - до $60,41 за баррель. На торгах во вторник их цена повысилась на 0,49% и составила на закрытие $60,03 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,37% - до $56,34 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене всего на 0,02%, до $56,13 за баррель.
Опубликовано: /Финмаркет/
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