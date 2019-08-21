Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 21 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после роста на протяжении предыдущих трех сессий, инвесторы оценивали сигналы о состоянии экономики США и отчетность ряда крупных ритейлеров. Президент США вновь раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС) и ее председателя Джерома Пауэлла за недальновидность и призвал в короткие сроки снизить базовую процентную ставку на 1 процентный пункт. При этом Дональд Трамп заявил, что экономика Штатов очень сильна, хотя и страдает от негативных последствий укрепления доллара. Дополнительное давление на фондовые рынки оказывает возобновившее снижение доходности гособлигаций США. В ходе торгов 20 августа доходность 10-летних US Treasuries снижалась на 4 базисных пункта, до 1,55% годовых.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают риски рецессии в США и возможные меры стимулирования со стороны американского правительства и центробанка. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,28%. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite повышаются на 0,2%, как и гонконгский Hang Seng. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 падает на 0,9%, как и новозеландский NZX 50, индонезийский Jakarta Composite опускается на 0,6%. Южнокорейский Kospi поднимается на 0,2%, индийский BSE Sensex - менее чем на 0,1%.

Во вторник президент США Трамп признал, что пошлины на китайские товары могут негативно сказаться на экономике Штатов, но заявил, что его жесткая позиция является необходимостью и принесет стране выгоду в долгосрочной перспективе. Кроме того, президент намекнул, что рассматривает возможность временного снижения налогов с заработной платы и привязки федеральных налогов на доходы от инвестиций к темпам инфляции. Вместе с тем Трамп отметил, что США "очень далеки от рецессии". "Дело в том, что если бы Федрезерв делал свою работу, мы получили бы огромное ускорение роста", - добавил президент, вновь возвращаясь к критике Федеральной резервной системы.

У председателя Федрезерва Джерома Пауэлла будет возможность ответить на критику в пятницу, когда он выступит с речью на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле. Также в среду будет обнародован протокол июльского заседания ФРС, на котором ставка была снижена на 0,25 процентного пункта, до текущих 2-2,25% годовых.

В свою очередь нефть дорожает утром в среду на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подорожали на 0,6% - до $60,39 за баррель. На торгах во вторник цена повысилась на 0,49% и составляла на закрытие $60,03 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,39% - до $56,35 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на 0,02%, до $56,13 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета API, собирающего данные на добровольной основе, объем нефтяных запасов в Штатах по итогам минувшей недели сократился на 3,45 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 1,5 млн баррелей. До этого запасы росли две недели подряд.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась более чем в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,821 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,242 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 августа вырос на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,96 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 621,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Фольксваген Банк-001Р-03" (+0,65%), "Газпромбанк-001Р-05Р" (+0,52%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-12R" (-1%), "Альфа-Банк-002Р-02" (-0,35%) и "Магнит-003Р-02" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВТБ (MOEX: VTBR) утвердил параметры двух выпусков облигаций серий Б-1-40 и Б-1-41 общим объемом 20 млрд рублей. Выпуски погашаются на 364-й день с начала размещения. Объем каждого из займов - 10 млрд рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Облигации размещаются в рамках программы, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в августе 2015 года объемом до 1 трлн рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 30 лет.

АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 10-20-го купонов облигаций серий БО-06 и БО-07 и 9-20-го купонов облигаций серий БО-09 и 002Р-01 в размере 7,91% годовых. Облигации серий БО-06 и БО-07 со сроком обращения 10 лет и объемом по 5 млрд рублей каждая были размещены в марте 2015 года. Ставка 1-го купона бондов обеих серий установлена в размере 17,5% годовых, ставка текущего купона - 8,34% годовых. По выпуску БО-06 оферта предстоит 30 августа, по выпуску БО-07 - 3 сентября. Размещение облигаций БО-09 на 5 млрд рублей прошло в августе 2015 года. Бонды 002Р-01 объемом 3 млрд рублей были размещены в сентябре 2015 года. Срок обращения обоих займов - 10 лет. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 12,5% годовых. Ставка текущего купона обоих выпусков - 8,34% годовых. По выпуску БО-09 оферта предстоит 29 августа, по выпуску 002Р-01 - 12 сентября. По всем бумагам выплачиваются полугодовые купоны.

Акционерное общество "Открытие Холдинг" 3 сентября проведет собрание владельцев облигаций выпуска БО-04. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены до 22 августа. На голосование будут вынесены три вопроса: первый - "О согласии на заключение от имени владельцев биржевых облигаций серии БО-04 соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения", второй - "О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-04", третий - "Об отказе от права на предъявление требования о досрочном погашении облигаций серии БО-04". Какие изменения будут предложены для голосования, эмитент не сообщает. Кроме того, 16 августа эмитент провел общее собрание акционеров, на котором было принято решение о внесении изменений в решения о выпусках облигаций серий БО-02, БО-04, БО-06, а также 5-6-й серий. Также на собрании принято решение изменить условия размещения облигаций 5-й и 6-й серий. По выпускам планируется сократить количество купонов с 52 до 50, при этом длительность с 1-го по 17-й купон, а также с 19-го по 50-й купон сохранится и составит 91 день, а длительность 18-го купона увеличится с 819 дней до 1001 дня.