Крупным консервативным инвесторам ничего не остается, как уходить из гособлигаций и покупать золото - ИК QBF

"Во вторник известный инвестор Марк Мобиус, который в свое время был руководителем фонда Темплтона, заявил, что не видит никакой альтернативы золоту и советует покупать металл на любом уровне. Главная причина - мягкая монетарная политика мировых центробанков. Как сказал Мобиус, в долгосрочной перспективе золото будет расти и расти. С этим трудно не согласиться. Все больше облигаций опускается в зону отрицательной доходности, при дальнейшем стимулировании со стороны центробанков эта тенденция будет только усиливаться. Других методов, кроме снижения ставок и операций количественного смягчения, регуляторы пока не придумали. Очевидно, что отрицательные ставки несут серьезные убытки крупным консервативным инвесторам. Им ничего не остается, как уходить из гособлигаций и покупать золото. Там нет доходности (в облигациях она отрицательная), но в золоте нулевой риск. Это самое главное качество желтого металла и оно является основой нового мощного бычьего тренда", - говорится в комментарии ведущего аналитика ИК QBF Олег Богданов.