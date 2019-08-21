Внутренним фактором роста рынка акций в среду способна стать отчетность Роснефти за 1П 2019г. - Промсвязьбанк

"Настроения на рынках в среду утром можно охарактеризовать как нейтральные. Азиатские фондовые площадки показывают околонулевую динамику, цены на нефть остаются стабильными. Инвесторы попытаются найти в публикуемых "минутках" ФРС признаки продолжения цикла снижения процентных ставок. Однако, по нашему мнению, здесь не стоит ожидать серьезных сюрпризов, скорее стоит обратить внимание на ожидания членов FOMC по динамике ключевой ставки. Политическая напряженность в Италии после отставки Дж. Конте с поста главы правительства не должна оказать существенного влияния. На наш взгляд, индекс МосБиржи сегодня будет проторговывать середину диапазона 2650-2700 пунктов, предпринимая попытки движения к его верхней границе. Внутренним фактором роста способна стать отчетность Роснефти за 1П 2019г.", - указывает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.