Утренние прогнозы: консолидация в ожидании новых стимулов

В среду настроения на внешних рынках нейтральные. Аналитики ждут слабого позитива на открытии торгов отечественными акциями и дальнейшей консолидации в ожидании новых стимулов. Внутренним драйвером может стать отчетность Роснефти за 1П 2019г., полагают эксперты.

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Настроения на рынках в среду утром можно охарактеризовать как нейтральные. Азиатские фондовые площадки показывают околонулевую динамику, цены на нефть остаются стабильными. Инвесторы попытаются найти в публикуемых "минутках" ФРС признаки продолжения цикла снижения процентных ставок. Однако, по нашему мнению, здесь не стоит ожидать серьезных сюрпризов, скорее стоит обратить внимание на ожидания членов FOMC по динамике ключевой ставки. Политическая напряженность в Италии после отставки Дж. Конте с поста главы правительства не должна оказать существенного влияния. На наш взгляд, индекс МосБиржи сегодня будет проторговывать середину диапазона 2650-2700 пунктов, предпринимая попытки движения к его верхней границе. Внутренним фактором роста способна стать отчетность Роснефти за 1П 2019г.".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Мы ждем слабо позитивного открытия нашего рынка и продолжения роста. Однако подъем пока ограничен отметкой 2700 пунктов по Индексу Мосбиржи. Для дальнейшего восхождения нужны новые драйверы. При достижении сопротивления по Индексу Мосбиржи рекомендуем фиксировать часть спекулятивных покупок, сделанных в пятницу и понедельник. Сегодня вполне могут продолжить рост "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл". Неплохо было бы присоединиться к общей тенденции Сбербанку, который потерял вчера 0,64%. А вот "Норникель", слабо участвовавший в падении прошлой недели, выглядит локально перегретым. Однако бумаги компании продолжат поддерживать ожидания промежуточных дивидендов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): " Мы ожидаем открытия Индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, вблизи отметки 2680 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2660 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2690, 2700 п. После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Умеренного утреннего улучшения состояния внешнего фона пока недостаточно для продолжения активных покупок в российских акциях. Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов. Они могут заметно сдвинуться по факту вечерней публикации еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 мск). ".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду складывается, на наш взгляд, смешанная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы меняются разнонаправленно, цены на энергоносители и промышленные металлы тяготеют к росту, слабый интерес к защитным активам по-прежнему не приводит к существенному росту цен на драгоценные металлы. В целом мы ожидаем консолидации на текущих уровнях отечественных фондовых индексов в ожидании стимулов с зарубежных площадок".