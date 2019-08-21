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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Ожидаем открытия Индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,3%, вблизи отметки 2680 п. - ИК "Алго Капитал"
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21 августа 2019 года 09:20

Ожидаем открытия Индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,3%, вблизи отметки 2680 п. - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия Индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, вблизи отметки 2680 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2660 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2690, 2700 п. После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Умеренного утреннего улучшения состояния внешнего фона пока недостаточно для продолжения активных покупок в российских акциях. Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов. Они могут заметно сдвинуться по факту вечерней публикации еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 мск). Несколько раньше выйдут июльские данные по продажам на вторичном рынке жилья в США (17:00 мск)", - прогнозирует в своем комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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