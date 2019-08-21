Фондовые индексы реагируют на опасения рецессии в США, Brent торгуется у $60,35 за баррель

Рынок акций США снизился во вторник впервые за четыре сессии. Азиатские индексы меняются разнонаправленно на опасениях рецессии в США. Цены на нефть растут на сигналах сокращения запасов в США, Brent торгуется у $60,35 за баррель

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после роста на протяжении предыдущих трех сессий, инвесторы оценивали сигналы о состоянии экономики США и отчетность ряда крупных ритейлеров.

Как сообщалось, ранее президент США вновь раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС) и ее председателя Джерома Пауэлла за недальновидность и призвал в короткие сроки снизить базовую процентную ставку на 1 процентный пункт.

ФРС снизила ставку на прошлом заседании на 0,25 п.п., до 2-2,25%. Снижение стало первым с 2008 года. Следующее заседание Федрезерва состоится 17-18 сентября, и участники рынка уверены в дальнейшем уменьшении ставки, причем некоторые ожидают сокращения сразу на 0,5 п.п., до 1,5-1,75% годовых.

Вместе с тем Трамп заявил, что экономика Штатов очень сильна, хотя и страдает от негативных последствий укрепления доллара.

Старший стратег Morgan Stanley Майк Уилсон тем временем отметил, что рынок обычно позитивно реагирует, если Федрезерв берет паузу в изменении ставок, но негативно относится к их снижению, поскольку воспринимает это как сигнал о плохом состоянии экономики.

Также рынок ждет выступления председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дэли и заместителя председателя совета управляющих американского ЦБ Рэндала Куорлза.

Выступления руководства Федрезерва продолжатся в четверг, когда в Джексон-Хоуле в штате Вайоминг стартует ежегодный симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити. Глава ФРС Пауэлл выступит на симпозиуме в пятницу.

Дополнительное давление на фондовые рынки оказывает возобновившее снижение доходности гособлигаций США. В ходе торгов доходность 10-летних US Treasuries снижалась на 4 базисных пункта, до 1,55%.

Также негативной новостью для инвесторов стала отставка итальянского премьер-министра Джузеппе Конте на фоне конфликта с партнерами по правящей коалиции, включая вице-премьера Маттео Сальвини.

Акции Home Depot Inc. подорожали на 4,4% после того, как крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома отчиталась о слабом снижении прибыли в прошлом квартале. Тем не менее, показатель превзошел ожидания рынка, а сопоставимые продажи ритейлера за квартал увеличились на 3%.

Home Depot также подтвердила прогноз роста прибыли на 3,1%, до $10,03 на акцию, по итогам текущего фингода.

Цена бумаг другого ритейлера, TJX Cos., опустилась на 0,1% из-за того, что его выручка в минувшем квартале оказалась хуже прогнозов аналитиков. Также компания дала слабый прогноз на текущий квартал.

Котировки акций продуктового ритейлера Kohl's снизились на 6,9%. Ритейлер сократил прибыль и выручку в прошлом квартале и уменьшил сопоставимые продажи, а также подтвердил прогноз финпоказателей на текущий год.

Капитализация Elanco Animal Health Inc. уменьшилась на 8,6% на новости о приобретении бизнеса по производству ветеринарных препаратов германской Bayer AG за $7,6 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Elanco, сделка будет оплачена на 70% денежными средствами и на 30% акциями и будет закрыта, по предварительной оценке, в середине 2020 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average 20 августа уменьшился на 173,35 пункта (0,66%) и составил 25962,44 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 23,14 пункта (0,79%) - до 2900,51 пункта.

Nasdaq Composite потерял 54,25 пункта (0,68%) и составил 7948,56 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают риски рецессии в США и возможные меры стимулирования со стороны американского правительства и центробанка.

Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,3%, более широкий Topix - 0,6%.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite повышаются на 0,2%, как и гонконгский Hang Seng.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 падает на 0,9%, как и новозеландский NZX 50, индонезийский Jakarta Composite опускается на 0,6%.

Южнокорейский Kospi поднимается на 0,2%, индийский BSE Sensex - менее чем на 0,1%.

Во вторник президент США Дональд Трамп признал, что пошлины на китайские товары могут негативно сказаться на экономике Штатов, но заявил, что его жесткая позиция является необходимостью и принесет стране выгоду в долгосрочной перспективе.

Кроме того, президент намекнул, что рассматривает возможность временного снижения налогов с заработной платы и привязки федеральных налогов на доходы от инвестиций к темпам инфляции.

Вместе с тем Трамп отметил, что США "очень далеки от рецессии". "Дело в том, что если бы Федрезерв делал свою работу, мы получили бы огромное ускорение роста", - добавил президент, вновь возвращаясь к критике Федеральной резервной системы (ФРС). За день до этого он призвал снизить процентную ставку в США на 1 процентный пункт в течение короткого времени.

У председателя Федрезерва Джерома Пауэлла будет возможность ответить на критику в пятницу, когда он выступит с речью на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле. Также в среду будет обнародован протокол июльского заседания ФРС, на котором ставка была снижена на 0,25 процентного пункта, до текущих 2-2,25%.

"Инвесторы ждут, что Пауэлл сигнализирует о готовности центробанка начать новую волну смягчения ДКП, - отмечает аналитик Oanda Джеффри Хэйли. - Однако статданные по американской экономике попросту не соответствуют заявлениям о необходимости агрессивного смягчения".

Акции японского оператора связи SoftBank падают на 2,6%, автопроизводителя Mazda Motor - на 3,2%, тогда как рыночная стоимость ритейлера одежды Fast Retailing увеличивается на 1,1%.

Цена бумаг китайской фармкомпании CSPC Pharmaceutical растет на 4,9%, производителя автомобилей Geely Automobile - на 0,2%, поставщика компонентов для мобильных устройств Sunny Optical - на 0,6%.

Корейский автопроизводитель Kia Motors теряет 1,1% капитализации, бумаги тайванской Foxconn растут на 1,4%.

Капитализация австралийских горнодобывающих гигантов BHP и Rio Tinto падает на 2,6% и 2,3% в Сиднее.

Нефть дорожает утром в среду на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск подорожали на $0,32 (0,53%) - до $60,35 за баррель. На торгах во вторник цена повысилась на $0,29 (0,49%) и составляла на закрытие $60,03 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,24 (0,43%) - до $56,37 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на $0,01 (0,02%), до $56,13 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета API, собирающего данные на добровольной основе, объем нефтяных запасов в Штатах по итогам минувшей недели сократился на 3,45 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 1,5 млн баррелей. До этого запасы росли две недели подряд.

"После двух неожиданных недельных повышений падение запасов явно поддержит настроение рынка, - говорит старший аналитик сырьевого рынка в Australia & New Zealand Banking Group Дэниэл Хайнс. - Однако пока рынок скептически относится к статданным на фоне опасений по поводу торговой войны и замедления мирового роста".